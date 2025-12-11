- Döntöttek Brüsszelben: megkerülik a magyar vétót
- Bloomberg: Orbán gondolkodik azon, hogy köztársasági elnökként maradjon hatalmon
- Kovács Zoltán arról, hogy Orbán állítólag köztársasági elnök lenne: Szokásos baloldali álhír
- Török Gábor Orbán esetleges köztársasági elnökségéről: Mit üzenne ez?
- Letartóztatták Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki megrugdosott egy földön fekvő gyereket
- Szőlő utca: kriminológusok bírálják Gulyás Gergely bejelentését, a kormány döntését
- Budai Gyula: Bűnelkövetőkért tüntet Puzsér és Magyar a hétvégén
- Trump nemzetbiztonsági stratégiája szerint Magyarországot le kellene szakítani az EU-ról
- Orbán szerint az USA tűpontosan látja Európa civilizációs léptékű lecsúszását
- Orbán, Lázár és Kocsis Máté is Bokros Lajossal riogat
- Hadházy: Orbánék megvennék az RTL-t, ez lehet az előjáték
- RTL: Magyarországon maradunk
- Karácsony: A rendszer eljutott a végső töréspontig, vádat emeltek ellenem
- Török Gábor: A Szőlő utca kifejezetten veszélyes téma a Fidesznek karácsony előtt
A nap legfontosabb hírei – 2025.12.11.
Mohos Márton / 24.hu
Orbán Viktor
