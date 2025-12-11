Karácsony: A rendszer eljutott a végső töréspontig, vádat emeltek ellenem

Eljött az a pillanat, amikor büntetőjogi eszközökkel is fellépnek ellenem – jelentette be Karácsony Gergely, aki szerint ezzel a rendszer eljutott a végső töréspontig.

A rendőrség ugyanis vádemelési javaslattal zárta a nyomozást Karácsony Gergely főpolgármester ellen, amit a júniusi Pride miatt indítottak. „Gyülekezési jog megsértésével vádolnak, ami teljesen abszurd, hiszen a fővárosi önkormányzatnak nincsen joga a gyülekezéshez. A fővárosnak ahhoz van joga, hogy a saját közterületein olyan rendezvényt tartson, amilyet akar. Ezért az elmúlt évtizedekben a civilek által szervezett Pride helyett idén az önkormányzat által szervezett büszkeség menetet tartottunk, amin sok százezren vettek részt” – mondta Karácsony Gergely.

„Egy olyan rendszerben élünk, ami gyűlöl minden társadalmi autonómiát, gyűlöli a társadalom kis vagy éppen nagyobb szigeteit, éppen ezért gyűlöli a fővárosi önkormányzatot is. Pénzügyi megszorításokkal megpróbálták elérni azt, hogy a városvezetésnek ne legyen szabad keze, hogy felhasználja a város saját forrásait. Most arra is kísérletet tesznek, hogy még szabadlábon se maradjon a főpolgármester” – jelentette ki a főpolgármester, aki emlékeztetett arra a parlament előtt heverő törvényjavaslatra, amely börtönnel fenyegeti őt, amennyiben nem járul hozzá a város kizsebeléséhez.

Karácsony elmondása szerint valójában büszke erre a vádemelésre. „Büszke vagyok arra, hogy a városom szabadsága érdekében vállaltam minden politikai kockázatot, és büszkén állok ki a bíróság elé, hogy megvédjem saját magam és a városom szabadságát” – mondta Karácsony.