Bloomberg: Orbán gondolkodik azon, hogy köztársasági elnökként maradjon hatalmon

Orbán Viktor vizsgálja a lehetőségét annak, hogy a köztársasági elnöki hatásköröket megerősítsék, hogy aztán ezt a pozíciót elfoglalva tartsa meg a hatalmát, függetlenül a 2026-os parlamenti választások eredményétől – írja a miniszterelnök gondolkozását jól ismerő forrásra hivatkozva a Bloomberg.

Orbán novemberben a washingtoni, Donald Trumppal való találkozója után, az ATV-nek adott interjújában nyilvánosan is eljátszott az elnöki rendszer bevezetésének gondolatával. A miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy 2010-ben a választási győzelem után felmerült a lehetőség, hogy átálljanak valamilyen elnöki rendszerre, de „hosszú, politikatörténeti beszélgetések” után abban maradtak, hogy hozzájuk inkább a parlamentáris rendszer passzol. Az elmondása szerint az újabb és újabb kétharmadok után ő mindig felvetette, változott-e a vélemény ezzel kapcsolatban, utoljára négy éve is felhozta a kérdést, de a vélekedés változatlan volt.

A parlament szerdán gyorsított eljárásban fogadta el a Fidesz által benyújtott, a köztársasági elnök akadályoztatásának szabályait módosító törvényjavaslatot, amely megnehezíti a törvényhozás számára, hogy eltávolítsák az elnököt hivatalából.

A miniszterelnök köztársasági elnöki terveivel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a Miniszterelnöki Kabinetirodának, illetve a Kormányzati Tájékoztatási Központnak is. Ha válaszolnak, beszámolunk a 24.hu-n.

Korábban Oroszországban Vlagyimir Putyin és Törökországban Recep Tayyip Erdogan is úgy betonozta be a hatalmát, hogy miniszterelnökökből kiszélesített jogkörökkel rendelkező elnökökké választatták magukat.

A Bloomberg a Tisza Párt vezetésének gondolkodását jól ismerő forrásra hivatkozva azt írja, hogy ők sem zárják ki azt a forgatókönyvet, ami szerint Orbán Viktor köztársasági elnökként próbálhat meg hatalomban maradni.

Orbán ezen terve szerint ő a Fidesz áprilisi győzelme esetén is köztársasági elnök maradna, és ebből a pozícióból irányítaná a külpolitikát, míg az ügyes-bajos napi kormányzati ügyeket egy megbízható szövetségesére, például az ambiciózus Lázár Jánosra bízná miniszterelnökként.

Ha pedig a Fidesz elveszítené a választást, akkor Orbán Viktor köztársasági elnökként megnehezíthetné Magyar Péter számára, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegye az EU-ban és Nyugaton. Ez az út azonban nagy kockázatokat hordoz Orbán és a Fidesz számára, ugyanis így könnyen szembetalálhatná magát a nép akaratával.