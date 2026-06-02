Egy héttel a vb előtt, felkészülési meccs bemelegítésén sérült meg az RB Leipzig csatára

Christoph Baumgartner az RB Leipzig játékosaként.
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Christoph Baumgartner az RB Leipzig játékosaként.
24.hu
2026. 06. 02. 17:53
Christoph Baumgartner az RB Leipzig játékosaként.
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Christoph Baumgartner az RB Leipzig játékosaként.
Az osztrák labdarúgó-válogatott alapembere, Christoph Baumgartner kihagyja a világbajnokságot.

A német RB Leipzig csatára hétfőn, a Tunézia elleni felkészülési mérkőzés előtti bemelegítésénél sérült meg a jobb combján. Az osztrák szövetség tájékoztatása szerint az orvosok megállapították, Baumgartner nem épül fel időben, ezért nem tud pályára lépni a vébén. Ralf Rangnick szövetségi kapitány azonban még nem döntött a pótlásáról.

Baumgartner Lipcsében 17 góllal és kilenc gólpasszal zárt, amivel klubja legjobbjának bizonyult. Az osztrákok június 17-én Jordániával, 22-én a címvédő Argentínával, 28-án pedig Algériával mérkőznek a vb-n.

