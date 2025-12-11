Döntöttek Brüsszelben: megkerülik a magyar vétót

Megegyeztek az uniós nagykövetek csütörtökön arról, hogy elfogadnak egy jogi mechanizmust, amellyel el tudják kerülni az esetleges magyar vétót az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében, írja a Politico.

Az uniós nagykövetek vészhelyzeti jogosítványokat adtak az Európai Bizottságnak, hogy az összesen 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont ne lehessen egyetlen tagország ellenszavazatával feloldani. A szankciók meghosszabbításához eddig félévente meg kellett szavaznia őket minden tagállamnak, így Magyarország folyamatosan fenyegethetett a vétóval.

Ráadásul, mivel épp a befagyasztott vagyon terhére akarnak hitelt adni Ukrajnának, a magyar kormány az egész tervet romba dönthette volna egy vétóval, ami után a vagyon visszakerülne Oroszországba.

A nagykövetek egyértelmű többsége most megegyezett a vészhelyzeti jogosítványokban, amelyeket az uniós alapszerződés 122. pontját alapul véve, a gazdasági szolidaritásra hivatkozva vezetnek be. A konkrét javaslatról pénteken szavazhat az Európai Unió Tanácsa. A jogi szöveg szerint a veszélyhelyzeti jogosítványok addig maradnak érvényben, amíg Oroszország nem hagy fel az agresszióval Ukrajnában és nem nyújt kárpótlást az ukrán államnak.

