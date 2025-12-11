RTL: Magyarországon maradunk

Az RTL Csoport szóvivője, Irina Mettner-Isfort a 24.hu-nak küldött válaszában határozottan cáfolta, hogy eladó lenne a médiavállalat.

Lapunk azután kereste meg az RTL Csoportot, hogy Hadházy Ákos ellenzéki képviselő – azzal kapcsolatban, hogy 54 milliárd forintot csoportosítottak át egy állami cégnek, hogy megvegye a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft.-t, vagyis az egykori Antenna Hungária műsorszóró eszközeit – csütörtökön arról írt: ez az előjátéka annak, hogy „Orbánék” megvennék a magyarországi RTL-t. Azt kérdeztük, tudnak-e ilyen szándékról, mit szólnak ezekhez a „pletykákhoz”, egyáltalán: eladó-e a vállalat?

„Az RTL Csoport több mint 25 éve aktív Magyarországon. Jelentős befektetéseket hajtunk végre az RTL Magyarország digitális átalakulásához, például a helyi streamingszolgáltatás, az RTL+ bővítéséhez, a helyi tartalmakba és olyan vonzó sportesemények közvetítési jogainak megszerzéséhez, mint az UEFA Bajnokok Ligája. Teljes mértékben tudatában vagyunk szerepünknek és különleges felelősségünknek a médiapluralitás és a vélemény-sokszínűség terén Magyarországon. Ezért évek óta egy egyértelmű üzenetet ismétlünk: Magyarországon maradunk, és tovább fejlesztjük üzleti tevékenységünket” – közölte a vállalat szóvivője.

Hadházy Ákos levezetése szerint a kormány 2014-ben 55 milliárdért szerezte meg az Antenna Hungáriát, ezután az egész céget ingyen átjátszották a 4iG-nek, majd most egy részét visszaveszik – információja szerint egy hitel felvételével – 70 milliárd forintért. A politikus attól tart, hogy ez lenne a fedezet a 4iG számára az RTL megvásárlásának, amire régóta fáj a kormányoldal foga.