Letartóztatták Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki megrugdosott egy földön fekvő gyereket

24.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 12. 11. 11:54
24.hu

Letartóztatta csütörtökön a bíróság Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját – tudta meg a 24.hu. Kovács-Buna volt az, aki beleverte egy növendék fejét a padba, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő megszeppent fiatalra.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy az ügyészség elrendelte egy nevelési szakterületen dolgozó férfi letartóztatását.

A bíróság ma dönt annak a rendészeti vezetőnek, és társának is a letartóztatásáról, akiket azzal gyanúsítanak, hogy ablakkilinccsel verték a növendékek fejét az intézményben. Őket egymás után hallgatja meg az ügyben eljáró nyomozási bíró a mai nap során.

