Donald Trump kormánya nemrég adta ki az ország új nemzetbiztonsági stratégiáját, ami szerint Európát a civilizációs eltűnés veszélye fenyegeti elsősorban a migráció és az EU-hoz hasonló, „a szuverenitást és a politikai szabadságot” aláásó transznacionális szervezetek miatt.

A Trump vezette USA új kül- és geopolitikai paradigmáját rögzítő doktrínából megjelentettek egy nyilvános verziót. A Defense One szerint a stratégiáról szóló dokumentumnak azonban körbejárt egy hosszabb változata is a publikus anyag kiadása előtt. A stratégia hosszabb verziója részletesebben kitér arra is, hogy a Trump-kormány hogyan képzeli „újra naggyá tenni Európát”, miközben az európai NATO-tagokat az amerikai katonai támogatástól való függetlenedésre szólítja fel.

A szakportál szerint a nemzetbiztonsági stratégia Európát fenyegető állítólagos civilizációs eltűnés veszélyéből kiindulva azt javasolja, hogy az USA-nak az európai országokkal való kapcsolattartást néhány, hasonló gondolkodású – tehát feltehetően szélsőjobboldali – kormányra és pártra kellene összpontosítania.

A doktrína nem nyilvános verziója felsorolja Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot, mint olyan országokat, amelyekkel az USA-nak „szorosabban kell együttműködnie… azzal a céllal, hogy elszakítsa őket az [Európai Uniótól]”.

„Támogatnunk kell azokat a pártokat, mozgalmakat és értelmiségieket, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életmód megőrzését/helyreállítását tűzik ki célul… miközben továbbra is Amerika-barátok maradnak” – írja a dokumentum.