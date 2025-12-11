Budai Gyula: Bűnelkövetőkért tüntet Puzsér és Magyar a hétvégén

Budai Gyula fideszes politikus, volt elszámoltatási biztos szerint Magyar Péter és Puzsér Róbert a bűnelkövetőkért szervez tüntetést.

Tüntetés a bűnelkövetőkért Puzsér Robert és Magyar Péter hétvégére tüntetés szervez a Szőlő utcai javíttóintézetben történt állítólagos visszaélések miatt!? Magyar Péter híveit vidékről is utaztatják Budapestre, pl. Debrecenből 6.600-Ft kérnek el fejenként azért, hogy a budapesti tüntetésen részt vegyenek. Nekem csak egy kérdésem maradt Puzsérhoz és Magyar Péterhez! Azokért az áldozatokért, akik a Szőlő utcában fogvatartott fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények sértettjei, akik ellen súlyos, erőszakos bűncselekményt követtek el, mikor fognak ilyen vehemensen kiállni és tüntetni?! Az áldozatok jogai legalább olyan fontosak,mint a bűncselekményeket elkövető fiatalkorú bűnelkövetők jogai!! A Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalkorú bűnelkövetők jelentős része erőszakos bűncselekményeket (rablás, emberölés) követtek el, sokszor idős sértettek sérelmére! Az áldozatok nem fontosak?? Az áldozatoknak nincsenek jogai? Igen tudom, Puzsérnak csak a drogosok fontosak, Magyar Péternek pedig a politikai haszonszerzés.

– írja Budai Gyula. Kommentben még hozzáteszi:

Többszörös visszaeső bűnelkövetők, idősek sérelmére elkövetett rablás és emberölés miatt elítélt fiatalkorú bűnelkövetők a Szőlő utcai intézetben fogvatartottak ! Ezekért tüntet a drogos Puzsér és Magyar Péter hétvégén ! Remelem a következő hétvégén pedig a szegedi Csillag börtönnél fognak haknizni a gyilkosok jogaiért !

A poszt nem lehetett nagyon sikeres, mert a kommentelés lehetőségét letiltotta, az övé az egyetlen hozzászólás a poszt alatt.

Puzsér Róbert vasárnapra, Magyar Péter szombatra szervez tüntetést, miután kikerült egy videófelvétel, amelyen a Szőlő utcai javítóintézet kinevezett vezetője egy fiatal fejét az asztalba veri, majd a földre rángatva rálép és belerúg feleltetés közben. Őt azután nevezték ki az intézmény élére, hogy az előző vezetőt leváltották, miután emberkereskedelemmel gyanúsítják.