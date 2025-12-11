Orbán, Lázár és Kocsis Máté is Bokros Lajossal riogat

Csütörtök délután előbb Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, majd Lázár János építési és közlekedési miniszter, végül Orbán Viktor miniszterelnök is megosztott egy rövid részletet egy Bokros Lajossal készült videóinterjúból. Bokros 1995–1996-ban volt pénzügyminiszter a Horn-kormányban, majd 2009-től öt éven át az MDF európai parlamenti képviselője, 2014-ben az általa létrehozott Modern Magyarország Mozgalom főpolgármester-jelöltje volt, majd – Falus Ferenc visszalépése után – több ellenzéki párt is beállt mögé. Miután alulmaradt Tarlós Istvánnal szemben, visszavonult a politizálástól, 2019-re a pártja is megszűnt.

A közgazdász, egyetemi tanár a Klasszis Média podcastjában fejtette ki, hogy semmi indoka nincs a 13. és 14. havi nyugdíjnak, mivel nincs mögöttük járulékfizetés, valamint többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be – 10, 20 és 30 százalékos kulcsokkal –, és nem ért egyet a háromgyermekes örökös édesanyák szja-mentességével. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy már a 2022-es választás előtti kormányzati osztogatásnak sem volt meg a fedezete.

A nyilatkozatot részletesen idézte az Index azzal, hogy Bokros „álláspontja hasonlít a Tisza Párt lapunkhoz eljutó megszorítócsomagjához” – bár semmi bizonyíték nincs arra, hogy a lapban megjelent, az ellenzéki párt szerint mesterséges intelligenciával készített dokumentumnak köze lenne Magyar Péter pártjához. Arról pedig végképp

semmilyen információ nincs, hogy Bokros Lajosnak köze lenne a Tisza Párthoz.

Ehhez képest a miniszterelnök arról ír: „Összenő, ami összetartozik. Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorító csomagját.”, Lázár pedig arról, hogy „Bokros Lajos egyszer már tönkretette a magyar embereket. Most ugyanerre készül a Tisza Párttal együtt.”

Az eset nem példátlan, a kormányoldal korábban Simonovits András álláspontját azonosította a Tisza Pártéval, noha a nyugdíjszakértő hangsúlyozta, hogy nem szakértője a pártnak, még ha elfogadta is egy Tisza Sziget meghívását egy beszélgetésre. Simonovits félremagyarázott szavaira hetekig tartó kampányt indított a Fidesz azzal, hogy a Tisza meg akarja adóztatni a nyugdíjakat, miközben a párt semmi ilyesmiről, de a szakértő is csak a degresszióról beszélt.