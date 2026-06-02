Topligás csapatok nézhették ki maguknak a Fradi támadóját

A L’Équipe beszámolója szerint a haiti válogatott játékosért több csapat is sorban áll. A franciák megemlítik, hogy januárban a belga Genk, a svájci Basel és a Nice is érdeklődött már, ám azóta a szerb Crvena zveza és az olasz Monza is beszállt a versenybe. A L’Équipe konkrét klubot nem említett, de több Ligue 1-csapat is érdeklődik a csatár iránt.

Joseph 48 tétmérkőzésen 16 gólt és tíz gólpasszt jegyzett a Fradiban, széleken és csatárként is bevethető támadó. Franciaországban játszott több akadémián kívül a La Puy Foot, a Metz és a Grenoble csapataiban is.