Topligás csapatok nézhették ki maguknak a Fradi támadóját

Lenny Joseph, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezõjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad ellen.
2026. 06. 02. 17:17
A francia sajtó szerint Lenny Joseph, a Ferencváros támadója több kérő figyelmét is felkeltette a Ligue 1 klubjai közül.

A L’Équipe beszámolója szerint a haiti válogatott játékosért több csapat is sorban áll. A franciák megemlítik, hogy januárban a belga Genk, a svájci Basel és a Nice is érdeklődött már, ám azóta a szerb Crvena zveza és az olasz Monza is beszállt a versenybe. A L’Équipe konkrét klubot nem említett, de több Ligue 1-csapat is érdeklődik a csatár iránt.

Joseph 48 tétmérkőzésen 16 gólt és tíz gólpasszt jegyzett a Fradiban, széleken és csatárként is bevethető támadó. Franciaországban játszott több akadémián kívül a La Puy Foot, a Metz és a Grenoble csapataiban is.

