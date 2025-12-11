Hadházy: Orbánék megvennék az RTL-t, ez lehet az előjáték

54 milliárd forintot csoportosítottak át egy állami cégnek, hogy megvegye a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft-t, vagyis az egykori Antenna Hungária műsorszóró eszközeit. Mindez abból az alapítói határozatból derül ki, amit Hadházy Ákos független képviselő osztott meg. Ebben a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatója arról rendelkezik, hogy 54 milliárd forintot emelik meg a tulajdonukban álló Pro-M Zrt-t tőketartalékát, egyúttal felszólítja a társaságot, hogy vegye meg a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. üzletrészének 100 százalékát a tőketartalék terhére.

Hadházy szerint ez azért arcpirító csalás, mert azt a vagyont veszi meg most az állam, amit korábban trükkös módon ingyen átjátszottak Jászai Gellértéknek, a 4iG vezéréhez. Hadházy információ szerint a végleges vételár ráadásul nem is 54 milliárd, hanem 70 milliárd lesz, mert a vásárló cég fel fog venni 16 milliárd forintnyi hitelt is.

„Orbán Viktorék 2014-ben 55 milliárdért vették meg az Antenna Hungáriát a franciáktól. Ennek a cégnek csak egy része volt a műsorszóró infrastruktúra. Ezután az egész céget ingyen átjátszották a 4IG-nek, majd most egy részét visszaveszik 70 milliárdért. Azt a részét, amelyik jelentősége és értéke azóta sokat csökkent, mivel egyre kevesebben néznek földi sugárzású tévéadókat” – írta Hadházy.

A politikus attól tart, hogy ez a pénz azért kell Jászaiéknak, mert ebből vennék meg az RTL-t Orbánéknak, legalább is több 4iG-ben dolgozó forrásától ezt hallotta.