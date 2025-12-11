Kovács Zoltán arról, hogy Orbán állítólag köztársasági elnök lenne: Szokásos baloldali álhír

Álhírnek nevezte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Bloomberg azon értesülését, hogy Orbán Viktor azon gondolkodik, hogy köztársasági elnökként maradjon hatalmon. A hírügynökség meg nem nevezett forrás alapján írt arról, hogy a kormányban felvetődött az államfői hatáskörök megerősítése, hogy Orbán ezt a pozíciót elfoglalva tartsa meg a hatalmát, függetlenül a 2026-os parlamenti választás eredményétől.

Kovács Zoltán erre úgy reagált: „Az elmúlt hetekben a baloldali-liberális sajtó, például a Reuters, a Bloomberg és a 444.hu folyamatosan visszatér ugyanahhoz a kérdéshez: Magyarország bevezeti-e az elnöki rendszert? Ennek az ötletnek a folyamatos felvetése nem más, mint a szokásos baloldali álhírrutin. Feltételezem, hogy nehezebb valódi újságírást csinálni, mint címeket kitalálni.”

Orbán Viktor egy hónapja az ATV-nek beszélt arról, hogy a 2010-es választási győzelem után felvetődött a lehetőség, hogy áttérjenek az elnöki vagy a Horthy-féle kormányzói rendszerre, de „hosszú politikatörténeti beszélgetések” után abban maradtak, hogy maradjon a parlamentáris szisztéma, mert az jobban passzol Magyarországhoz. Orbán megjegyezte: a sorozatos kétharmados győzelmek után mindig felvetette, hogy változott-e a vélemény, így 2022-ben is, de a kormányoldalon változatlan a vélekedés a kormányzati berendezkedésről.

Török Gábor politikai elemző, a 24.hu Törökülés podcastjának állandó vendége szerint egy ilyen lépés félelmet, kapkodást, káoszt, trükközést tükrözne, és ennél többet nehéz lenne tenni egy Tisza-kétharmadért.