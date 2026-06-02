Felszámolás alá került Kósa Lajos rokonának megrogyott agrárcége

A bíróság elrendelte a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. felszámolását, derült ki a Fővárosi Törvényszék június elsején keltezett közleményéből, melyet a 444 szemlézett.

Az Orbán-kormány által stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánított cég felszámolása a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. fogja lebonyolítani.

A Bászna Gabonáról a 24.hu írta meg, hogy a cég Kósa Lajos egykori fideszes országgyűlési képviselő, debreceni polgármester rokonáé.

A cég felszámolásának megindítása azért fontos, mert csak ezután tudják kártalanítani a bajba jutott gazdákat: habár a január eleji kormányinfón a volt Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely azt állította, hogy megindult az eljárás, a Nyíregyházi Törvényszék lapunknak ezt cáfolta.

A Bászna Gabona Zrt. fizetési gondjai gazdákat, vevőket és finanszírozókat egyaránt bizonytalanságba sodortak, és közraktári zárolások is indultak. A társaságot 2018 végén alapították, először még kft.-ként működött, majd zrt.-vé alakították. A cég 40 százalékos tulajdonosa Kósa Karolina Éva, Kósa Lajos fideszes politikus testvére volt. Neki volt a legnagyobb tulajdonrésze a tagok közül. Ráadásul korábban a politikus édesanyja is közvetett tulajdonos volt, ám később mindketten kiszálltak az üzletből. Azonban a vállalat nem távolodott el a fideszes politikus rokonságától: a jelenlegi tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor, a fideszes politikus egyik távoli rokona.

A társaság nyakig ül az adósságban, öt különböző banknak is tartozik.