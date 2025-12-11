Török Gábor Orbán esetleges köztársasági elnökségéről: Mit üzenne ez?

Török Gábor reagált arra, hogy a Bloomberg írról írt, Orbán Viktor a köztársasági elnöki pozíciót mérlegelheti. Török szerint a felsorolt érvekben van némi igazság. Szerinte:

vezet a Tisza, akár bukhat is a Fidesz

Orbán az elmúlt időszakban beszélt a témáról, pedig nem szokott

hozzányúltak az elnökre vonatkozó szabályokhoz a napokban.

Majd felteszi a kérdést:

Nyilván rosszul is öregedhet ez a bejegyzés, ha mégis ez történne, de komolyan, tényleg olyan zseniális húzás lenne? Még a választás előtt lemondatni valamilyen indokkal a köztársasági elnököt, a miniszterelnököt megválasztani a helyére (ha megnövelnék az államfő jogköreit, akkor azért közvetlenül illene, nem a parlamentben, akkor viszont megint ugyanaz a kockázat…), valakit megválasztani egy-két hónapra helyette kormányfőnek, aztán a kampány középpontjába emelt Orbán Viktor nélkül kérni a szavazatokat áprilisban. Mit üzenne ez? Félelmet, kapkodást, káoszt, trükközést. Ennél többet nehéz lenne tenni egy Tisza-kétharmadért. Amivel meg akármit vissza lehetne csinálni…

A hírre a forint is zuhanni kezdett.