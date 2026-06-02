Osváth Zsolt: Életemben először lett szimpatikus Gulyás Gergely, és ez para

Osváth Zsolt videót készített néhány nappal az Országgyűlés első rendes ülése után, melyben egyebek mellett Magyar Péter és Gulyás Gergely parlamenti összecsapásáról is beszélt. A tartalomgyártó szerint a két egykori jó barát vitájában nemcsak politikai feszültség volt, hanem annak a régi kapcsolatnak a lenyomata, amelyet a hazai közélet szakított szét, írja összefoglalójában az rtl.hu.

A politika barátokat tud szétszakítani

Osváthot saját bevallása szerint meghatotta, megijesztette és elgondolkodtatta a miniszterelnök és a Fidesz frakcióvezetőjének vitája, mert párhuzamot látott közte és a saját élete között: neki is vannak olyan barátai, akiket politikai nézetkülönbség miatt veszített el. Továbbá elmondta, hogy szerinte, ha egyszer valakivel jó kapcsolatot ápoltál, az nem múlik el nyomtalanul.

Valójában ők szerintem nem utálják egymást, sőt. Nem tették, és lehet, nem is akarták semmissé tenni a múltjukat, a barátságukat, függően attól, hogy ők melyik oldalon állnak

– mondta el a videóban.

Én azt láttam, hogy fel lett kapargatva egy viszonyrendszer, ami egykor volt közöttük, és abszolút nem közömbösek egymás számára. És nem is feltétlenül negatív az, ahogy a másikhoz hozzáállnak.

Osváth Zsoltnak szimpatikus lett Gulyás Gergely

Osváth Zsolt annyira magára ismert a két politikus vitájában, hogy egy pillanatra olyan érzése támadt, amilyenre korábban maga sem számított:

Életemben először lett szimpatikus Gulyás Gergő, és ez para. Szóval figyeljen erre a Magyar Péter, hogy ne tegye szimpatikussá ezt az embert, mert ennek az embernek sem szabad elfelejtenünk, hogy miben vett részt és mit tett ellenünk.

A youtuber arról is beszélt, hogy a tiszás kétharmad hatalmas visszagazolás volt mindenki számára, ezért az ellenszavazókra sem tud haragudni. Hozzátette: azt nem tudja elképzelni, hogy valaha kebelbarátok lennének egy fideszessel. Reméli, hogy ezzel Magyra Péter is ugyanígy van, mert „a harag, az túl melós dolog”.

Pataky Attila gyomron vágta

Osváth Zsolt forgatott a március 15-i Békemeneten, aminek alkalmával több, az előző kormánnyal szimpatizáló magyar hírességgel is beszélgetett, köztük Pataky Attilával, akit arról kérdezett, hogy szerinte igazságos-e, hogy nemrég Kossuth-díjat kapott, miközben a kommentelők a földönkívüliekkel való kapcsolatáról beszélnek. A választ nem tette zsebre.