Óbudai korrupciós ügy: összehangolt akciót hajtanak végre önkormányzatoknál, többeket őrizetbe vettek

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában kedden összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre. A korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban, jelenleg

számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények,

írta közleményében az ügyészség.

Az akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi. A nagyszabású eljárási cselekmények során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek.

Az ügyészség azt közölte, hogy részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően, várhatóan a hét második felében ad, és mint írták, addig érdemi válaszadásra nincs módjuk.

Kiss László óbudai polgármestert már 2024. augusztus 14-én gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették a folyamatban lévő büntetőeljárásban. A baloldali – a DK-ból nem rég kilépett – politikus tavaly májusban hagyhatta el a börtönt, azóta szabadlábon védekezik. A nyomozó főügyészség vezető beosztású személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával, versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban bűntettével, valamint jelentős értékre elkövetett pénzmosással gyanúsítja a polgármestert.