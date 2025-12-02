Napirend után: Meddig mémesítheti Orbán Viktor a családját?

Donald Trump hazánk iránt tanúsított kitüntetett figyelme, a Project 2025 megvalósulása és az Orbán család végtelen mémesedési lehetőségei is előkerültek a nézői kérdések nyomán az aktuális Napirend utánban, ahol ezúttal Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Kerner Zsolt igyekezett válaszokat adni.