Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

Fél percen múlott, hogy ne azt írjuk le: a magyar válogatott teljesítette a kitűzött célt, csoportja második helyén zárt, és jövő tavasszal pótselejtezőn folytatja. Az írek elleni hazai 2–3 rendkívül fájó, a jövőkép felhős, erre a selejtezősorozatra nem fogunk jó szívvel visszatekinteni.