Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. november 18., kedd
- Két körzet kivételével minden választókerületben bejelentette jelölt-jelöltjeit a Tisza.
- Pintér Sándor mondhatja meg, hogy ki terrorista. A jövőben listázhatja a kormány a „terrorista személyeket”, ám ehhez nem kell majd terrorcselekményt elkövetni.
- Marad a CSOK Plusz a 41 év feletti várandós nőknek. A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.
- Gáspár Győző: Államtitkár akarok lenni. A miniszterelnökségről azonban hajlandó lemondani.
- A BBC-nek bocsánatot kellett kérnie Katalin hercegnétől.
- Közel 30-an meghaltak egy csádi aranybányában történt összecsapásban.
- Balatoni strandok: lesújtó adatok jöttek ki a nyárról.
- Hosszú leállás jön az Erste Banknál: erre kell készülni. Több mint fél napig tart majd a rendszerfejlesztés, így érdemes előre felkészülni.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.
BKK
- A 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Balatoni út között november 23-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, délután már gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul.
- Késő este -3, +4 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Jenő
Deviza középárfolyam:
- EUR 383,95
- USD 330,93
- CHF 416,58
- GBP 435,67
