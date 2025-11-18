Belföld

Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 11. 18. 07:00
2025. november 18., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.

BKK

  • 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Balatoni út között november 23-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

  • Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, délután már gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul.
  • Késő este -3, +4 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Jenő

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 383,95
  • USD 330,93
  • CHF 416,58
  • GBP 435,67

 

Rossit kirúgni nem kell félnetek jó lesz
Fél percen múlott, hogy ne azt írjuk le: a magyar válogatott teljesítette a kitűzött célt, csoportja második helyén zárt, és jövő tavasszal pótselejtezőn folytatja. Az írek elleni hazai 2–3 rendkívül fájó, a jövőkép felhős, erre a selejtezősorozatra nem fogunk jó szívvel visszatekinteni.

