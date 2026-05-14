Változások jönnek a SZÉP-kártyáknál a veszélyhelyzet megszűnése miatt

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 14. 16:38
Változik a Széchenyi Pihenő Kártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás: a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a SZÉP-kártyán lévő pénze – írja a HR Portál.

Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy egy veszélyhelyzeti rendelet alapján a Széchenyi Pihenő Kártyák régebbi egyenlegének felhasználására március 20-án és szeptember 20-án kellett figyelni.

Ha a kártyabirtokos a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig nem használta fel ezeket a régebbi egyenlegeket, akkor ennek terhére 15 százalékos egyszeri díjat számított fel a szolgáltató ezeken a napokon – idézi a portál Fata László juttatási szakértőt.

A veszélyhelyzet végével több ehhez kapcsolódó rendelet jogszabályi környezetbe került. A Széchenyi Pihenő Kártya lejáró egyenlegének szabályozásával azonban nem ez történt.

Itt a veszélyhelyzeti rendelet hatályának megszűnését követően a Széchenyi Pihenő Kártya működésére vonatkozó alap kormányrendelet szabályai lépnek a veszélyhelyzeti szabályok helyébe.

Így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél

– emlékeztet Fata László.

A levonások mértéke is változik

A visszatérő szabály szerint a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatás adott évben juttatott összegét a juttatás évét követő második naptári év május 31-ig célszerű felhasználni. 2026-ban így a 2024-ben kapott juttatások felhasználására kell figyelni.

Ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3% (de legalább 100 Ft) költséget vonhat le a régóta fel nem használt egyenleg terhére. 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt összeggel.

A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen, 2024. december 31. előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről.

