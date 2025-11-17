gáspár győző
Szórakozás

Gáspár Győző: Államtitkár akarok lenni

Marjai János / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 11. 17. 19:07
Marjai János / 24.hu

Megkérdezték Gáspár Győzőt, ha Magyarország miniszterelnöke lenne, mi lenne az első dolog, amit behozna.

Én miniszterelnök nem akarok lenni, én államtitkár akarok lenni. Megmondom őszintén, hogyha államtitkár lehetnék, annak nagyon örülnék. A romákért felelős államtitkár, Gáspár Győző. És amit behoznék, az az egyetértés, a megértés, a bizalom, a szeretet, hogy az emberek együtt tudjanak egy közösségben élni

– felelte Gáspár a Polip Egyesület Instagram-oldalára feltöltött videóban, amit a 444 vett észre.

