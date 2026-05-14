britney spears
Élet-Stílus

Britney Spears ugatott, kiabált és késsel mászkált egy Los Angeles-i étteremben

Scott Gries / ImageDirect
admin Besenyei Balázs
2026. 05. 14. 18:42
Scott Gries / ImageDirect

Britney Spears a TMZ forrásai szerint jelenetet rendezett szerdán két barájával egy Los Angeles-i étteremben. A popsztár állítólag felemelte a hangját, sikoltozott, sőt, időnként kutyaugatást imitált.

Majd fel-alá járkált a vendégek asztalai közt, késsel a kezében.

Végül rágyújtott egy cigarettára is, ami miatt intézkedni kellett, hogy azonnal oltsa azt el. A lap beszámolója szerint úgy hagyta maga után az asztalt, mintha egy „kisgyerek evett volna ott”.

A TMZ szerint Spearst a bizarr incidens után a biztonsági csapata vitte haza.

Az ügyvédje tagad

A képviselője a lapnak azt nyilatkozta:

Ez teljesen hamis vád. Britney csendes vacsorát fogyasztott el az asszisztensével és testőrével. Egyszerűen csak azt mesélte, hogy a kutyája ugatja a szomszédokat.

A képviselő azt is hangsúlyozta, hogy Spears soha „senkit sem sodort veszélybe egy késsel”, és hogy pusztán azzal szeletelte fel a hamburgerét.

Több hónap után először nyílt meg jelenlegi élethelyzetéről Britney Spears, akit még idén márciusban tartóztattak le ittas vezetésért, majd önként elvonókúrára mentszámol be az Entertainment Weekly.

Annyira hálás vagyok a barátaimnak és a sok csodálatos embernek, akiket a spirituális ébredésem során ismertem meg. Igazi öröm az ürömben

Kapcsolódó
Britney Spears a letartóztatása utóhatásairól: Igazi öröm az ürömben
Először nyílt meg a letartóztatása utóhatásairól.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Az eddigi legalantasabb támadás nem is a politikai ellentáborból, hanem a hátam mögül érkezett” – Lázár János is leltárt készített, és üzent Ferencz Orsolyának
Orbán Anita: Elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását
Törés a zuglói Fideszben: a dezertáló képviselő nem akart tovább hasznos idióta lenni, riválisa sikeresnek tartja a disznóvágást Jaberrel
Kvíz: a tatárjárást illik jól ismerni – hány pontot szerzel a tudásod alapján?
Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése alkalmából tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren 2026. május 13-án.
Megjelent az új Magyar Közlöny, ezekben az ügyekben rendelt el vizsgálatot Magyar Péter kormánya
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik