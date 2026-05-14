Britney Spears ugatott, kiabált és késsel mászkált egy Los Angeles-i étteremben

Britney Spears a TMZ forrásai szerint jelenetet rendezett szerdán két barájával egy Los Angeles-i étteremben. A popsztár állítólag felemelte a hangját, sikoltozott, sőt, időnként kutyaugatást imitált.

Majd fel-alá járkált a vendégek asztalai közt, késsel a kezében.

Végül rágyújtott egy cigarettára is, ami miatt intézkedni kellett, hogy azonnal oltsa azt el. A lap beszámolója szerint úgy hagyta maga után az asztalt, mintha egy „kisgyerek evett volna ott”.

A TMZ szerint Spearst a bizarr incidens után a biztonsági csapata vitte haza.

Az ügyvédje tagad

A képviselője a lapnak azt nyilatkozta:

Ez teljesen hamis vád. Britney csendes vacsorát fogyasztott el az asszisztensével és testőrével. Egyszerűen csak azt mesélte, hogy a kutyája ugatja a szomszédokat.

A képviselő azt is hangsúlyozta, hogy Spears soha „senkit sem sodort veszélybe egy késsel”, és hogy pusztán azzal szeletelte fel a hamburgerét.

Több hónap után először nyílt meg jelenlegi élethelyzetéről Britney Spears, akit még idén márciusban tartóztattak le ittas vezetésért, majd önként elvonókúrára ment – számol be az Entertainment Weekly.