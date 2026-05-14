Egy úton keresztbe csúszó őz okozott riadalmat a Tour de Hongrie-n

A 47. magyar körverseny második versenynapjának Szarvasról vágott neki a 110 fős mezőny. A lassú rajt során a Holt-Körös partján, az arborétum szomszédságában egy kisebb kört is megtettek a bringások. A Paksig tartó sík etapon mindössze 335 méter volt szintemelkedés, a három részhajrá Kiskunfélegyházán, Kiskőrösön és Kalocsán szerepelt az útvonalban, valamint a hajrában volt az idei verseny első kategorizált emelkedője a tengelici Szőlőhegyen. Előzetesen azzal lehetett kalkulálni, hogy ez és az enyhén emelkedő utolsó kilométer lehetőséget nyújt a nyitónapi mezőnyhajrától eltérő forgatókönyvre, írja az MTI.

Az idei Tour de Hongrie leghosszabb szakasza a Szarvasi Vízi Színháztól indult. A dunai átkelésig sík volt a terep, szökés pedig nagyon nehezen alakult ki a nagy tempó mellett az első hatvan perc átlaga 48,1 km/óra volt. Végül öten tekertek el, köztük Tóth Márkó (United Shipping) és a magyar válogatott Varga Márk, és bár Takács Zsombor igyekezett jelentős hátrányból elcsípni a szökevényeket, hosszú próbálkozása nem járt sikerrel. Tóth jóváírásmásodperceket szerzett a részhajráknál, miközben az M44-es autóúton haladó kerékpárosokat a felüljárókon is köszöntötték, később közútkezelő járművekből, majd emberekből is óriási kerékpár formálódott az út mentén.

A mezőnyben pedig az úton átszaladó, majd elcsúszó őz okozott kis híján bukást.

A szökés befogása után az oldalszélben szétszakadt a mezőny, az Újtemplom utca és a Kishegyi út rövid, de meredek kaptatójáig tartó kilométereken nagy volt a káosz, az UAE összetett győzelemre esélyes favoritja, Benoit Cosnefroy hosszú megindulása pedig szakaszsikert ért az emelkedős befutóban. Paks másodszor látta vendégül a magyar körversenyt, 2017-ben a harmadik szakasz rajtját rendezték Tolna megye legnagyobb területű városában.

Pénteken a Kaposvár és Szekszárd közötti, mezőnyhajrát ígérő 152 kilométeres táv vár a mezőnyre, amely összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záró szakaszon célba ér Veszprémben.

2. szakasz, Szarvas-Paks, 206 km 1. Benoit Cosnefroy (francia, UAE Emirates-XRG) 4:20:51 óra 2. Alexis Renard (francia, Cofidis) 2 másodperc hátrány 3. Max Kanter (német, XDS Astana) azonos idővel …18. Dina Márton (MBH Bank-CSB-Telecom Fort) a. i. …21. Fetter Erik (United Shipping) a. i. Az összetett élcsoportja: 1. Cosnefroy 7:13:33 óra 2. Kristian Egholm (dán, Lidl-Trek) 4 másodperc hátrány 3. Tim Merlier (belga, Soudal – Quick-Step) 6 mp h. …17. Fetter 16 mp h.