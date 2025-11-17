Bejelentette a képviselőjelöltjeit a Tisza Párt

Magyar Péter bejelentette, hogy kik a Tisza Párt jelöltjei az országgyűlési választásokra. Magyar hosszú késéssel egy videót rakott ki, de a jelöltek nevét folyamatosan töltik fel a Tisza oldalára.

Az oldalról a linkek a választókerületek Facebook-oldalaira vezetnek, a nevek ide kerülnek fel. Minden választókerületben három jelölt szerepel, közülük választhatnak majd képviselőjelöltet.

Magyar elmondta, hogy két kerületben családi és egésszségügyi okok miatt nincs még jelölt: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. és Szabolcs-Szatmár vármegye 1. körzetében.

Egyelőre nem sok helyen vannak valóban kint a nevek, az este során fog frissülni az oldal. Baranya megyében minden nevet kitettek, Budapesten viszont egyetlen körzet ismert csak, a 3., ahol maga Magyar Péter indul. Itt előválasztás sem lesz.

A Tisza elnöke szerint a Fidesz mindent meg fog tenni, hogy személyesen támadja a jelölteket. Azt kéri, ha ilyet látnak, ne ijedjenek meg, hanem lássák annak a bizonyítékát benne, hogy nincs már hatalma a Fidesznek felettük.

A jelöltek között húsznál több orvos és gyógyszerész, ápolók és mentőápolók, tucatnyi pedagógus, félszáznál több doktori fokozattal rendelkező és majd 40 mérnök végzettségű honfitársunk szerepel.

– mondta korábban Magyar Péter. A mostani videóban arról beszélt, hogy a jelöltek a politikai mocsáron kívülről érkeznek, hús-vér magyar emberek.

Mi jön ezután?

A Tisza pályázati úton választotta ki, kiket ajánl képviselőjelöltnek a szimpatizánsai figyelmébe. A pályáztatás már közel egy éve tart: Magyar Péter elmondása szerint közel tízezren jelentkeztek, a legjobbak közül pedig csaknem ezer főt hallgattak meg személyesen.

A Tisza Párt kétfordulós szavazáson választja ki az egyéni képviselőjelöltjeit 105 választókerületben. Az egyetlen kivételt a Budapest 3-as, hegyvidéki körzet jelenti, ahol senki sem versenyez Magyar Péter pártelnökkel. A folyamat a közvetkezőképpen alakul:

A Tisza honlapján olvasható folyamatismertető szerint a jelöltek a következő szűk egy hétben próbálnak többséget szervezni maguknak a kerületükben.

Az első körben a most bejelentett három jelöltre lehet szavazni az adott kerületekben működő Tisza Sziget-tagoknak november 23–24-én. A két legtöbb szavazatot szerző jelölt továbbjut a második fordulóba.

Ezután a választókerület teljes lakossága dönt arról, ki legyen a végleges jelölt. A második szavazás egyből az első forduló elkezdődik, november 25–27-e között viszont már bárki szavazhat, aki az adott választókerületben él, nem csak a tisza szigetesek.

November 30-án bejelentik a végső jelölteket.

Szavazni mindkét körben a tavaszi, 1,1 millió szavazattal zárult Nemzet Hangja kampányban használt nemzethangja.hu oldalon lehet majd, személyes szavazás nem lesz.

A Tisza a végső jelöltek bejelentésének november 30-i céldátumát egyszer sem módosította, viszont a kiválasztási folyamat jelentősen megrövidült. Eredetileg szeptember 30-án akarták bemutatni a három jelölt-jelöltet, de a fideszes lejáratókampányoktól tartva november 3-ára tolták a bejelentést, hogy addig is védjék a sajátjaikat. Október 31-én azonban a Tisza Párt applikációjából, a Tisza Világból több százezer felhasználó személyes adatai kerültek ki, Magyar Péter szerint egy hekkertámadás következtében, ezért a szavazást átszervezték a Nemzet Hangja weboldalára, az első bejelentést pedig eltolták újabb két héttel.

