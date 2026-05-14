Semjén Zsolt lemondott a vadászati védegylet éléről

Lemondott Semjén Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki pozíciójáról – írja a szervezet a honlapján.

A vadászatra jogosult szervezetek érdekképviseletének választmányához intézett levelében a bukott miniszterelnök-helyettes döntését azzal indokolta, hogy

a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette.

Az új elnök megválasztására a Védegylet 2026. május 20-án esedékes, éves választmányi ülésén kerül sor.

Semjén Zsolt az április 12-ei választás után az országgyűlési képviselőségről is lemondott, ám a KDNP elnöksége elutasította, hogy a választási vereség miatt távozzon a pártelnöki pozícióból.