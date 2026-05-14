semjén zsoltországos magyar vadászati védegyletlemondott
Belföld

Semjén Zsolt lemondott a vadászati védegylet éléről

Szajki Bálint / 24.hu
A Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban megrendezett 30. FeHoVa (Fegyver, Horgászat, Vadászat) kiállítást 2024. február 8-án.
admin Benke Ágnes
2026. 05. 14. 22:04
Szajki Bálint / 24.hu
A Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban megrendezett 30. FeHoVa (Fegyver, Horgászat, Vadászat) kiállítást 2024. február 8-án.
A megváltozott körülmények között nem tudja olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette.

Lemondott Semjén Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki pozíciójáról – írja a szervezet a honlapján.

A vadászatra jogosult szervezetek érdekképviseletének választmányához intézett levelében a bukott miniszterelnök-helyettes döntését azzal indokolta, hogy

a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette. 

Az új elnök megválasztására a Védegylet 2026. május 20-án esedékes, éves választmányi ülésén kerül sor.

Semjén Zsolt az április 12-ei választás után az országgyűlési képviselőségről is lemondott, ám a KDNP elnöksége elutasította, hogy a választási vereség miatt távozzon a pártelnöki pozícióból.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Veszélybe kerülhet a NER-cégek fizetőképessége, megszólalt az MBH Bank a kockázatokról
„Az eddigi legalantasabb támadás nem is a politikai ellentáborból, hanem a hátam mögül érkezett” – Lázár János is leltárt készített, és üzent Ferencz Orsolyának
Megszüntetnek egy fontos okmányt 2026-ban, mégis meg kell őrizni
Ángyán József: Ha tényleg cél a megtisztulás, Orbán elszámoltatása elkerülhetetlen
Rogán Antal: Talán az lett volna a jó döntés 2022-ben, ha másik irányba viszem az életem, de erre most is lesz lehetőségem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik