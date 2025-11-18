ersteerste bankleállásrendszerfejlesztés
Hosszú leállás jön az Erste Banknál: erre kell készülni

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 11. 18. 04:40
Mohos Márton / 24.hu

Az Erste Bank honlapján bejelentette, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja. Ennek értelmében 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között több funkció is elérhetetlen lesz.

Ezek az alábbiak:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás
  • Azonnali átutalások indítása
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)
  • Erste TeleBank
  • Vállalati NetBank
  • Electra
  • Erste Business MobilBank
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

Így tehát egy ideig utalni, utalást fogadni és interneten vásárolni sem lehet, ahogy a netbank és a George app is szünetel majd. 

Van azonban néhány szolgáltatás, amely a rendszerfejlesztés ellenére is elérhető lesz. Ezek az alábbiak:

  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Készpénzfelvétel és befizetés belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Mobilegyenleg feltöltése

