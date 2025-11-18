Hosszú leállás jön az Erste Banknál: erre kell készülni

Az Erste Bank honlapján bejelentette, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja. Ennek értelmében 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között több funkció is elérhetetlen lesz.

Ezek az alábbiak:

George App és Web

Internetes vásárlás

Azonnali átutalások indítása

Azonnali átutalások fogadása (csak 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

Így tehát egy ideig utalni, utalást fogadni és interneten vásárolni sem lehet, ahogy a netbank és a George app is szünetel majd.

Van azonban néhány szolgáltatás, amely a rendszerfejlesztés ellenére is elérhető lesz. Ezek az alábbiak: