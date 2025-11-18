Hosszú leállás jön az Erste Banknál: erre kell készülni

Az Erste Bank honlapján bejelentette, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja. Ennek értelmében 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között több funkció is elérhetetlen lesz.
Ezek az alábbiak:
- George App és Web
- Internetes vásárlás
- Azonnali átutalások indítása
- Azonnali átutalások fogadása (csak 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület
Így tehát egy ideig utalni, utalást fogadni és interneten vásárolni sem lehet, ahogy a netbank és a George app is szünetel majd.
Van azonban néhány szolgáltatás, amely a rendszerfejlesztés ellenére is elérhető lesz. Ezek az alábbiak:
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Készpénzfelvétel és befizetés belföldön ATM-ből
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- Mobilegyenleg feltöltése