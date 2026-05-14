Rogán Antal: Talán az lett volna a jó döntés 2022-ben, ha másik irányba viszem az életem, de erre most is lesz lehetőségem

Magyarországon tervez maradni, amit már korábban is megválaszolt, közölte Rogán Antal, a korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az új kormánnyal való átadás-átvétel után. A sietve távozó Rogán közölte, hogy ha beszélt is Balásy Gyulával a Kontroll-interjú után, az nem tartozik a sajtóra.

Rogán a kérdésekre elmondta, hogy nemm tart a vagyonadótól és idén is számít a találmányából jövedelemre.

Hozzátette, hogy amit a miniszterelnök Sulyok Tamással művel, az felháborító, bocsánatot kellene kérnie, és fel kellene tenni azt a kérdést is szerinte, miért történik mindez.

A kék plakátokról a Telexnek és a 444-nek is azt mondta, tízmillió ember írta alá a konzultációkat, amik a plakátok üzeneteit alátámasztották.

Arra a kérdésre, hogy miért vesztettek, azt mondta, 16 év nagyon sok idő, az emberek azt gondolták, a mostani kormánytól valami jobbra és többre számíthatnak. Ő azt kívánja az embereknek, hogy ez valóban legyen így. Az utóbbi években már biztosan lehetett valami probléma az ő munkájukka, de előtte négy választáson jól szerepeltek.

Szóval négy-egy.

– tette hozzá. Rogán egyébként kissé ingerülten közölte, hogy szeretne elmenni a kisföldalattihoz egyedül, hogy vissza tudjon menni a Lendvay utcába, ahol a Fidesz-székház van, ezért többször kérte az újságírókat, hogy hagyják békén. Végül inkább megállt, és közölte, hogy megvárja, amíg ők elmennek. Azt, hogy Orbán Viktor ott van-e a Lendvay utcában, nem tudja, de őt szeretné pont felhívni, csak úgy, hogy már az újságírók nincsenek ott, tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy 2022-ben megfordult a fejében, hogy abba kellene hagyni, ezért állt mogorva arccal a győzelem után.

Talán ez lett volna a jó döntés 2022-ben, ha másik irányba viszem az életem, de erre most is lesz lehetőségem.

– mondta, hozzátéve, hogy azért döntött a maradás mellett, mert nehéz otthagyni egy ilyen csapatot. Habony Árpáddal tartja a kapcsolatot, személyesen is a barátja, de azt nem tudja, hol van. Jövő héten biztosan Budapesten lesz, mert találkozni fognak.

Orbán Viktor szerinte pont elégszer ült már be a parlamentbe, de most lehetőséget akart adni a frakciónak a teljes megújulásra. Szerinte egészen más Fidesz fog indulni a 2030-as választáson vagy akár 2029-ben az európai parlamenti választáson.

Arra a kérdésre, hogy őszinték voltak-e a kampányban, szünet után arról beszélt, hogy ők veszélyekre hívták fel a figyelmet. A mostani kormánytól pedig a fikázáson túl döntésekre is kíváncsi lenne.

A háború elmúlt négy évében sikerült elérni, hogy Kárpátalját ne érje támadás. Az elmúlt egy-két napban sajnos érte. Ezzel közelebb került a háború.

– mondta Rogán, aki szerint ezért Oroszország a felelős, és személyesen is elítéli azt, amit tettek. Arról is beszélt, hogy a videót a kislányról, amelyben az apját fejbelövik, nem ő találta ki és nem is az ő minisztériumában született meg. Szerinte ez túlzás volt, ezzel már ő sem értett egyet, mert szerinte reális veszélyt is reálisan kell bemutatni.

Ez túlment ezen a határon.

– mondta, hozzátéve, hogy azt gondolja, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartani, így nem szólal meg kritikusan akkor sem, ha nem ért egyet valamivel.

Rogán közölte, hogy nincs vagyona külföldön, Magyarországon van a vagyona, és hozzá hasonlóan itt fog maradni.