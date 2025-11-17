foci vb 2026labdarúgásmagyar-írmagyarország-írország
admin Marosi Gergely
2025. 11. 17. 21:15
A magyar válogatott nem teljesítette a kitűzött célt, csak Örményországot tudta legyőzni a vb-selejtezők európai F-csoportjában, a harmadik helyen zárt, így egymás után tizedszer is lemarad a nemzeti csapatok legnagyobb seregszemléjéről. Pedig fél percen múlott, hogy ne azt írjuk le: a magyar válogatott teljesítette a kitűzött célt, csoportja második helyén zárt, és jövő tavasszal pótselejtezőn folytatja. Az írek elleni hazai 2–3 rendkívül fájó, a jövőkép felhős, erre a selejtezősorozatra nem fogunk jó szívvel visszatekinteni. A címből pedig nem véletlenül tűntek el a vesszők, amint azt alább kifejtjük.

Akárhányszor nézzük vissza a jelenetet, ugyanannyira gyomorszorító, mint az első alkalommal. Caoimhín Kelleher minden mindegy alapon felíveli a labdát, Liam Scales lefejeli a levegőben két legerősebb magyar játékost – Varga Barnabást és Willi Orbánt –, a labda az ötös előtt pattan. Dibusz Dénes a vonalon, Szalai Attila közel van, de mégis oly távol, a hajrára becserélt Mocsi Attila megpróbálja elnyomni vállal Troy Parrottot, de az ír csatár sokkal korábban elindult a lefejelt labdára, lendületben van. Nem lehet elnyomni, nem lehet leszerelni, Dibusz vetődik, hátha elakad benne a labda, mint a percekkel korábban bravúrral védett Johnny Kenny-lövésnél.

Nem akad el.

Parrott berobban, kinyújtja a lábát, eléri a labdát, belepiszkál, az Dibusz mellett-alatt a kapuba pattan. Írország – két élet-halál mérkőzéséből hat pontot szerezve – továbbjut a csoportelső Portugália mögött, a magyar válogatott ismét, 1986 óta zsinórban tizedszer otthonról fogja nézni a világbajnokságot.

„Ezt nem hiszem el!” – fakadt ki Hajdú B. Istvánból. Valószínűleg nagyon sok szurkoló kiáltott ugyanígy – esetleg cirkalmasabban –, ahogy szinte mindenki egyetérthetett a kommentátorral nem sokkal később: ilyenkor nehéz megszólalni. És nehéz a jövőre gondolni, ahogy Marco Rossi mondta.

Azért megpróbáljuk mindkettőt, az első sokk után. Visszatekintünk a vb-selejtezőkre és előre az elkövetkező időszakra, ami nagyon nehéznek ígérkezik.

