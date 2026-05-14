„Egy korszak lezárult” – Hegedűs Zsolt átvette Pintér Sándortól az egészségügyet

Egy korszak lezárult. Új szemlélet, új irány szükséges az egészségügyben

– ezzel a rövid Facebook poszttal jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, hogy átvette a tárca irányítását Pintér Sándortól, aki belügyminiszterként a rendvédelem, az oktatás és a szociális ágazat mellett az egészségügy irányítója is volt.

Hegedűs, aki egy kézfogást megörökítő fotóval tudatta, hogy az átadás-átvétel első formális része csütörtökön megtörtént, azt egyelőre nem közölte, hol kap helyet az önálló egészségügyi minisztérium.

Azt a hétfői miniszteri bizottsági meghallgatásán ígérte meg, hogy pénteken mutatja be teljes államtitkári névsorát, és elárulja azt is, az egyes egészségügyi intézmények élére kit nevez ki. Azt biztosan tudni, hogy az egészségügyi kabinetben öt államtiktár dolgozik majd. Külön államtitkársága lesz a népegészségügynek, a járó- és fekvőbeteg-ellátásnak, valamint az egészségügy digitalizációjának. Politikai államtitkárként Svéd Tamást, a Magyar Orvosi Kamara főtitkárát, aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvost nevezte ki Hegedűs Zsolt, Porpáczy Krisztina háziorvos pedig az alapellátásért felel majd.

Karikó Katalin Nobel-díjas tudóst tanácsadónak kérte fel az új egészségügyi miniszter.