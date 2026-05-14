hegedűs zsoltpintér sándoregészségügyi minisztérium
Belföld

„Egy korszak lezárult” – Hegedűs Zsolt átvette Pintér Sándortól az egészségügyet

Hegedús Zsolt / Facebook
admin Benke Ágnes
2026. 05. 14. 20:24
Hegedús Zsolt / Facebook
Az átadás-átvétel első formális része megtörtént.

Egy korszak lezárult. Új szemlélet, új irány szükséges az egészségügyben

– ezzel a rövid Facebook poszttal jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, hogy átvette a tárca irányítását Pintér Sándortól, aki belügyminiszterként a rendvédelem, az oktatás és a szociális ágazat mellett az egészségügy irányítója is volt.

Hegedűs, aki egy kézfogást megörökítő fotóval tudatta, hogy az átadás-átvétel első formális része csütörtökön megtörtént, azt egyelőre nem közölte, hol kap helyet az önálló egészségügyi minisztérium.

Azt a hétfői miniszteri bizottsági meghallgatásán ígérte meg, hogy pénteken mutatja be teljes államtitkári névsorát, és elárulja azt is, az egyes egészségügyi intézmények élére kit nevez ki. Azt biztosan tudni, hogy az egészségügyi kabinetben öt államtiktár dolgozik majd. Külön államtitkársága lesz a népegészségügynek, a járó- és fekvőbeteg-ellátásnak, valamint az egészségügy digitalizációjának. Politikai államtitkárként Svéd Tamást, a Magyar Orvosi Kamara főtitkárát, aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvost nevezte ki Hegedűs Zsolt, Porpáczy Krisztina háziorvos pedig az alapellátásért felel majd.

Karikó Katalin Nobel-díjas tudóst tanácsadónak kérte fel az új egészségügyi miniszter.

Kapcsolódó
Hegedűs Zsolt: Számos államtitkárral tárgyaltam már, sokszor úgy jöttem el tőlük, hogy igazából sajnáltam őket
A Tisza Párt egészségügyi munkacsoportjának szakértőjét többek között arról kérdeztük: milyen lenne az ideális egészségügyi miniszter, mit kezdene a mostani kormány sokat vitatott döntéseivel, de feltűrt ingujjról, zsebkendőnyi mozgástérről és húszévnyi lemaradásról is beszélt a lapunknak adott interjújában.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter az átadás-átvétel után: A főleltáros nem volt itt
Veszélybe kerülhet a NER-cégek fizetőképessége, megszólalt az MBH Bank a kockázatokról
„Az eddigi legalantasabb támadás nem is a politikai ellentáborból, hanem a hátam mögül érkezett” – Lázár János is leltárt készített, és üzent Ferencz Orsolyának
Megszüntetnek egy fontos okmányt 2026-ban, mégis meg kell őrizni
Rogán Antal: Talán az lett volna a jó döntés 2022-ben, ha másik irányba viszem az életem, de erre most is lesz lehetőségem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik