Pintér Sándor mondhatja meg, hogy ki terrorista

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a napokban törvényjavaslatot nyújtott be, amely alapján a kormány terroristának minősíthet személyeket, valamint az uniós és ENSZ szankciós lista mellett saját nemzeti szankciós listát állíthat fel. Az utóbbira már egy szeptember végi háborús veszélyhelyzeti kormányrendelet is lehetőséget adott, amely alapján két, terrorszervezetnek minősített szélsőbaloldali „antifa” szervezetet (az „Antifa” csoportosulást és a Hammerbande/Antifa Ostot) tettek fel a nemzeti listára.

A törvényjavaslat szerint bárkit le lehet terroristázni, aki egyébként nem követte el a terrorizmus bűncselekményét, tehát ez egy újabb magyar jogállamisági fából vaskarika lesz

– osztotta meg véleményét a tervezetről Lattmann Tamás nemzetközi jogász a 24.hu-val. Szerinte a törvény egy politikai termék.