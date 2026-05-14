A tiszás népünnepély arca lett – most elmondta, miért örül a hirtelen népszerűségnek a Mi vagyunk a Grundot fordító jelnyelvi tolmács

Ha egy videóban kéne összefoglalni a tegnapi napot, akkor azt a jeltolmács tette meg! Imádom

– írta Jámbor András vasárnap, Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának másnapján. E véleményét láthatóan sokan osztották, a poszton eddig majd’ harmincötezer reakció érkezett, a mellékelt videó pedig, amin Leitner Bernadett jelnyelvi tolmács látható, amint a Magyar beszédét követő népünnepélyen a Mi vagyunk a Grund című dalt fordítja, megállíthatatlanul terjedni kezdett a közösségi médiában.

Hogy lehet jelnyelvbe átültetni egy zeneszámot, és miért félreértés, hogy a tolmács örömében perdült táncra a Tisza rendezvényén? Hogy lesz valakiből jelnyelvi tolmács (– és nem jeltolmács, az ugyanis helytelenül használt kifejezés)? Lehet-e rappet vagy szleng kifejezéseket jelelni? Megkerestük a videóban szereplő tolmácsot, aki maga is a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetségének elnökségi tagja, illetve a szövetség elnökét, Patyus Virágot.