Magyar Péter az átadás-átvétel után: A főleltáros nem volt itt

Lezajlott az átadás-átvétel az előző kormánnyal, jelentette be a kormányszóvivő Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatója előtt

A főleltáros nem volt itt, sokan hiányolták a képről, viszont a miniszterek itt voltak.

Magyar szerint különbözőképpen kapták meg a papírokat, volt aki nyomtatva adta át, volt, aki digitálisan, az Információs Minisztérium DVD-n. Szerinte volt, aki az új struktúra szerint adta át a papírokat, de azt mondta, Gulyás Gergely korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter nem volt erre képes.

Magyar szerint nem volt túl jó a hangulat, és igyekezett is elmondani, hogy szégyelljék magukat, hogy ilyen helyzetben hagyták az országot. Külön szólt a leköszönő honvédelmi miniszternek, aki a választás előtt titokban írt alá egy több mint ezermilliárd forintos szerződést.

Pintér Sándor önmaga ellen azonnali és teljes vizsgálatot kért, közölte Magyar, aki biztosította arról, hogy ez meg fog történni. Szerinte Rogán Antal nem kért ilyet, de ellene is meg fog történni.

Magyar elmondta, hogy elfogadták Gulyás Gergely felajánlását, és azt a pénzt, amit a miniszterek kaptak volna végkielégítésként, egy kárpátaljai gyermekotthonnak utalják el egyben. Arra kérte az államtitkárokat, hogy a miniszterekhez hasonlóan ők is nyilatkozzanak erről, mert az ő végkielégítésüket sem fogják kifize

A miniszterelnök elítélte azt, hogy Szentkirályi Alexandrát az utcán alázták szóban és leköpték, miután kilépett a parlamentből. Azzal viszont nem ért egyet, hogy ez azóta lenne, amióta a Tisza kormányra került. Szerinte mindenki emlékszik, mi történt az elmúlt két évben, de sajnálja, hogy mi történt.