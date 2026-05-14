Real-játékos a legnagyobb hiányzó a franciák vb-keretéből

Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön nyilvánosságra hozta annak a 26 játékosnak a nevét, aki részt vesz a június 11-én rajtoló labdarúgó-világbajnokságon.

A 2018-ban győztes, legutóbb döntős európai együttes keretében minden nagy sztár ott van, a legnagyobb meglepetést a Lens mindössze 21 éves kapusa, Robin Risser beválogatása okozta, aki újoncként utazhat az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő tornára.

A kimaradók közül a legnagyobb név Eduardo Camavinga, a Real Madrid középpályása.

A francia nemzeti csapatot 2012 óta irányító, az idei torna után azonban búcsúzó szakember keretének legrutinosabb tagja a 96-szoros válogatott Kylian Mbappé, de Deschamps számít az aranylabdás Ouasmane Dembélére, vagy a szintén a budapesti BL-döntőbe jutott Paris Saint-Germain-es klubtársára, Désiré Douéra is. A jelenleg a török Fenerbahcéban futballozó N’Golo Kanté 35 évesen került a vb egyik legnagyobb esélyesének keretébe.

A franciák az I csoportban Szenegállal, Irakkal és Norvégiával csatáznak majd a továbbjutásért. A vb július 19-ig tart.