A magyar férfi kézilabda-válogatott 31-29-re kikapott a szerbiai Nisben, így hátrányból várja a vasárnapi visszavágót a világbajnoki selejtezőben. Tétmeccsen először kapott ki Magyarország Szerbiától.

Mivel a vb-ről lehet első körben megszerezni első körben az olimpiai indulási jogot, rendkívül fontos ez a párharc.

A szerb kereten végigfutva már látszott, hogy nem lesz könnyű dolga Chema Rodríguez csapatának, Bundesliga- és Bajnokok Ligája-klubokokból érkezőkre épített ugyanis a szövetségi kapitány, Raúl Gonzalez.

A meccs elején nem tudtak elszakadni egymástól a csapatok, fej fej mellett haladt a két válogatott, a mieink Imre Bence góljával a 13. percben vezettek először, 8-7 volt akkor az állás ide. 10-10 után aztán Milosavljev elkapta a fonalat, több fontos védést is bemutatott, Dodicék közben szórták a gólokat, így Szerbia a félidő végére ellépett hattal (18-12).

A második félidő elején sokáig nem sikerült közelebb férkőzni a szerbekhez, aztán egy 3-0-s rohanással feljött a magyar válogatott 22-20-ra. Innen léptek el 25-20-ra a hazaiak úgy, hogy közben volt egy magyar emberelőny, de a hét az öt elleni játékunk sem működött. A félidő közepére ismét a szerbek jöttek lendületbe, így amikor Chema időt kért, megint hat volt közte (27-21). Imre hetes góljával folytatódott a meccs, de nem lassítottak a szerbek, így a meccs során először hét gól is volt a különbség (29-22).

Összekapta magát ezután Magyarország, olyannyira, hogy amikor Palasics védése után Hanusz végigrobogott a pályán és gólt dobott az 53. percben, akkor már háromra faragta hátrányát a csapat (30-27). Kicsit ötlettelennek tűntek a szerbek a végén, Fazekas gólja és Palasics újabb védése után felzárkózhatott volna egy gólra Magyarország, de aztán belemenést fújtak Pergel ellen, majd hetest harcoltak ki a hazaiak, amit Vanja Ilic értékesített, pedig a magyar kapus érezte az irányt. A végeredményt Imre állította be büntetőből.

Imre Bence hét, Fazekas Gergő öt góllal, Palasics Kristóf öt, Bartucz László egy védéssel zárt. A hazaiaknál Dejan Milosavljevnek 11 védése volt.

A visszavágót vasárnap 17.30-tól rendezik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári, németországi világbajnokságra.

A januári vb győztese kvalifikál a Los Angeles-i olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig 2028 tavaszán részt vehetnek az egyik selejtezőtornán. A 2028-as Európa-bajnokság aranyérmese – amennyiben az Eb-t a világbajnok nyeri meg, akkor az Eb-ezüstérmes – szintén részt vehet az ötkarikás játékokon, az Eb-ről pedig további két válogatott – amely korábban közvetlenül nem kvalifikált, vagy nem szerzett részvételi jogot a selejtezőre – ugyancsak ott lehet a kvalifikációs tornák egyikén.

Vb-selejtező, első mérkőzés Szerbia-Magyarország 31-29 (18-12) Nis, 5000 néző, v.: Erdogan, Özdeniz (török) lövések/gólok: 45/31, illetve 41/29 gólok hétméteresből: 6/5, illetve 7/5 kiállítások: 6, illetve 4 perc Magyarország: Palasics – Fazekas 5, Szita 2, Ligetvári, Sipos 1, Ilic 4, Imre 7, cserék: Bóka, Bánhidi 3, Pergel 2, Ónodi-Jánoskúti, Bartucz, Krakovszki B. 1, Hanusz 4, Rosta