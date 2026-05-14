Gáspár Laci szerint meglátszik rajta a napi 2,5 óra edzés

Az idei X-Faktor válogatója előtt egy nappal bejelentkezett közösségi oldalán Gáspár Laci: az énekes a meztelen felsőtestét mutatva elmélkedett arról, mennyire formába hozta magát az új évadra.

Január óta nagyon komolyan odafigyeltem az edzésre és a kajára, és örülök, hogy a forgatásra sikerült olyan formába kerülnöm, amilyet szerettem volna. A napi 2-2,5 óra edzés azért meglátszik. Megújult energiával várom azokat, akik énekelni akarnak és készek dolgozni az álmaikért.

A mentorok összeállítása megújul, mivel Tóth Andi és Valkusz Milán távoznak. Marad viszont Majka és Gáspár, hozzájuk csatlakozik nagy visszatérőként ByeAlex és újoncként az énekesnő Solére.

A műsort Ember Márk és Köllő Babett vezetik majd.