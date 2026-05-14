Tanács Zoltán azt állítja, Nagy Márton különliftet programoztatott magának

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azt írja a Facebookon, az átadás-átvétel előtt bement ő is a minisztériumába. Tanács a volt NGM-minisztériumban lesz majd, amelyet korábban Nagy Márton vezetett.

Azt írja, három dolgot kért az embereitől:

Megkértem, hogy a Mandiner, a Magyar Nemzet és társai előfizetését mondják le. A szakmai lapok maradhatnak.

Megkértem, hogy a két liftből a jobb oldalinak a programozását állítsák vissza gyárira úgy, hogy ne csak a miniszteri szintre lehessen felmenni vele, hanem álljon meg mindenhol.

Megkértem, hogy a Szépművészeti Múzeumból kölcsönzött 40 milliónyi festményt vigyék vissza a múzeumba. Jobb helyen vannak ott.

Apróságok, mégis fontosak.

Ezek szerint Tanács azt állítja, Nagy Márton különliftet programozott magának, amit csak ő tudott használni. A kölcsönzött képek ügye pedig visszatérő már, korábban Magyar Péter is többször posztolt videókat arról, milyen jelentős képeket gyűjtöttek össze a Várban lévő minisztériumokba.