tanács zoltánngmnagy mártonlift
Belföld

Tanács Zoltán azt állítja, Nagy Márton különliftet programoztatott magának

admin Kerner Zsolt
2026. 05. 14. 21:26
Három kérése volt az új miniszternek, amikor bement az első napján.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azt írja a Facebookon, az átadás-átvétel előtt bement ő is a minisztériumába. Tanács a volt NGM-minisztériumban lesz majd, amelyet korábban Nagy Márton vezetett.

Azt írja, három dolgot kért az embereitől:

  • Megkértem, hogy a Mandiner, a Magyar Nemzet és társai előfizetését mondják le. A szakmai lapok maradhatnak.
  • Megkértem, hogy a két liftből a jobb oldalinak a programozását állítsák vissza gyárira úgy, hogy ne csak a miniszteri szintre lehessen felmenni vele, hanem álljon meg mindenhol.
  • Megkértem, hogy a Szépművészeti Múzeumból kölcsönzött 40 milliónyi festményt vigyék vissza a múzeumba. Jobb helyen vannak ott.
    Apróságok, mégis fontosak.

Ezek szerint Tanács azt állítja, Nagy Márton különliftet programozott magának, amit csak ő tudott használni. A kölcsönzött képek ügye pedig visszatérő már, korábban Magyar Péter is többször posztolt videókat arról, milyen jelentős képeket gyűjtöttek össze a Várban lévő minisztériumokba.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Veszélybe kerülhet a NER-cégek fizetőképessége, megszólalt az MBH Bank a kockázatokról
„Az eddigi legalantasabb támadás nem is a politikai ellentáborból, hanem a hátam mögül érkezett” – Lázár János is leltárt készített, és üzent Ferencz Orsolyának
Megszüntetnek egy fontos okmányt 2026-ban, mégis meg kell őrizni
Ángyán József: Ha tényleg cél a megtisztulás, Orbán elszámoltatása elkerülhetetlen
Rogán Antal: Talán az lett volna a jó döntés 2022-ben, ha másik irányba viszem az életem, de erre most is lesz lehetőségem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik