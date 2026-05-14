Feszty-körkép
Németh Balázs arról ír, a kormány első sajtótájékoztatóján a vakuk szétsütötték a Feszty-körkép festékrétegét, az emlékpark viszont azt közölte, semmi baja nem lett a festménynek

Hegedüs Róbert / MTI
2026. 05. 14. 16:56
A fideszes képviselőnek egy restaurátor fénybombázásról is beszélt. A park házirendje kimondja, a kép fotózás és filmezése tilos.

Fénybombázásnak nevezte Németh Balázs szerint egy restaurátor azt, hogy szerdán a Tisza-kormány kamerák kereszttüzében, a Feszty-körkép előtt tartotta első hivatalos kormányzati tájékoztatóját. A fideszes képviselő szerint a restaurátor arról is beszélt neki, hogy a sajtótájékoztató lámpái és vakui „szétsütötték” a festékréteget.

Minden ember tudja, hogy a múzeumokban vakuzni tilos. Nyilván Magyar Péter is tudja, a frissen kinevezett kormányszóvivők is tudták

– tette hozzá a fideszes politikus.

A Lakmusz megkereste a Feszty-körképet is kiállító Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot. Azt a választ kapták,  hogy

nem tettek kárt a festményben a sajtótájékoztatón használt eszközök. 

A fenntartó szerint a festményekre a fényterhelés hosszú távon (például ha évente több tízezer látogató fotózza őket villanófénnyel) károsan hat, de egy-egy vaku villanása általában nem okoz sérülést. A károsodást főleg a tartós fény által kibocsátott közeli hő-, illetve UV-hatás okozza.

„A sajtótájékoztató alatt nem magát a képet, hanem a tájékoztatást tartó személyt fotózták olyan távolságból, amiben a továbbjutó fény elnyelődik, ezáltal károsodást nem okozott. A festményt a sajtótájékoztató alatt nem érte hosszú távú közeli hő-, fény- illetve UV-hatás, ezért a képet károsodás nem érhette”

– írta a lapnak az emlékpark munkatársa.

Németh Balázs a Lakmusz cikkének megjelenése után a Facebookon arra hívta fel a figyelmet, hogy az ópusztaszeri emlékpark házirendje tartalmazza, a Feszty-körkép fotózása, bármilyen más eszközzel történő filmezése tilos.

Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése alkalmából tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren 2026. május 13-án.
