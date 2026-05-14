Nyugdíj: baj lehet, ha valaki nem őrzi meg a TB-kiskönyvét, hiába vezették ki

Mindenki ismeri a „rózsaszín kiskönyvnek” is nevezett TB-kiskönyvet, amelyet munkáltató-váltásnál szoktunk a kezünkbe kapni. A kiskönyv hivatalos neve: Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról.

Ez a dokumentum nagyon fontos a társadalombiztosítási ellátások, különösen az egészségbiztosítási ellátások jogosultsági feltételeinek megállapításához, mert tartalmazza a munkáltató által történő bejegyzéseket a társadalombiztosítási jogviszonyok (például a munkaviszonyok) kezdő és záró időpontjait a biztosított egészségbiztosítási ellátásaira (például táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra) való jogosultsághoz, de fontos lehet a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő igazolásához is – írja a portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő.

Papír helyett e-TB kiskönyv

2026. január 1-jétől igen nagy változás következett be ezzel a dokumentummal kapcsolatban.

Ettől a naptól ugyanis az eddigi papír alapú igazolvány elektronikus dokumentummá vált. Ez a változás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltatóknál működő társadalombiztosítási kifizetőhelyek egy elektronikus felületen érhetik el a biztosítási jogviszonyokra, továbbá az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és a baleseti táppénzre vonatkozó adatokat.

Ez történik a papír alapú kiskönyvvel

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a munkáltató feladata a papír alapú Tb kiskönyv visszaadása a biztosított részére legkésőbb a foglalkoztatás megszűnésekor.

Ha ez bármilyen oknál fogva nem lehetséges, azaz a munkáltató nem tudja eljuttatni a dokumentumot az érintett személy részére, a munkáltatónak kell megőriznie azt a továbbiakban is, egészen a biztosítottra irányadó nyugdíj korhatár betöltését követő öt évig.

A biztosított részére átadott kiskönyvet a biztosított köteles megőrizni szintén fenti határidőig, azaz a nyugdíjkorhatára betöltését követő öt évig.

Első hallásra indokolatlannak tűnhet ez a hosszú iratőrzési időtartam.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy szükség lehet a nyugdíjba vonulással kapcsolatban erre a dokumentumra, amely a nyugdíjra jogosító szolgálati idővel kapcsolatos adatokat is tartalmaz, hiszen a kiskönyvben szereplő biztosítási jogviszony szolgálati időnek minősül, amelynél minden egyes napnak jelentősége van.

Fentiekkel kapcsolatban többen feltették a kérdést, hogy mindez a szolgálati idő igazolásának, elismerésének a változását jelenti? A válasz: nem.

Természetesen a szolgálati időt továbbra is a társadalombiztosítási szervek nyilvántartása alapján kell számításba venni, de ha az adott időtartam bármilyen oknál fogva nem igazolható ebből a nyilvántartásból, az a foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirattal, annak hiteles másolatával, vagy a foglalkoztató eredeti nyilvántartása alapján kiállított igazolással, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolható, tehát szükség esetén akár a Tb kiskönyvvel is. (Lásd: 1997. évi LXXXI. törvény 38.§)