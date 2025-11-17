csádaranybánya
Közel 30-an meghaltak egy csádi aranybányában történt összecsapásban

2025. 11. 17. 19:44

Legkevesebb 27-en meghaltak Csád Tibesti tartományában lévő Faya város aranybányájában illegálisan dolgozó szudániak és a helyiek között hétfőn kitört összecsapásban – közölte a MTI szerint a város vezetése.

Nour Malick, a városvezetés egyik tisztségviselője a sajtónak azt mondta, a konfliktus amiatt tört ki, mert a szudáni munkások be akartak hatolni a bánya egyik, helyiek által használt aknájába.

A Csád északi részén lévő Tibesti azt követően vált vonzó célponttá az illegális bányászok körében, hogy a térségben jelentős mennyiségű aranyat, uránt és antimont találtak. A bányászok elsősorban Szudánból érkeznek a tartomány területére, és gyakran összecsapnak az ott élőkkel és a biztonsági erőkkel is.

