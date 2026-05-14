Palvin Barbara az első gyerekét várja férjével, Dylan Sprouse-zal

Palvin Barbara és a férje, Dylan Sprouse Cannes-ban, a 79. Nemzetközi Filmfesztiválon jelentek meg először nyilvánosan úgy, hogy a modellen látszott, hogy valóban várandós. Palvin terhességéről már hetek óta pletykálnak.
Később a házaspár posztolt is erről az Instagramján, ultrahangképet is mutatva. Talán a kék színű ruha pedig a baba neméről is elárul valamit.
2023-ban házasodtak Dylan Sprouse-zal
Három évvel ezelőtt, július közepén összeházasodott Palvin Barbara és Dylan Sprouse. Az esküvőt Magyarországon tartották: a szertartásra Albertirsán került sor, a lagzit pedig a Palvin család ceglédberceli birtokán rendezték meg.
A világhírű modell magyar szokás szerint az est egy pontján piros ruhába öltözött a menyecsketánchoz, és a férj azt is elárulta korábban, hogy a lagzin pálinkáztak és tradicionális magyar zenére buliztak.
Tavaly augusztusban műtötték
2025 augusztusában Palvin arról posztolt a közösségi oldalán, hogy néhány éve már nehézségei vannak a menstruációjával, több álmatlan éjszakát átvészelt már a fürdőszoba padlóján.
Azt hittem, ez csak velem van így. De nemrég azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hogy megtudjam, mitől van ez a sok tünet. Minden évben elmegyek a nőgyógyászomhoz kontrollra, azt hittem, ha endometriózisom lenne, mostanra már tudtam volna róla, de mint kiderült, az endometriózist nem lehet általános vizsgálatoknál diagnosztizálni. Szóval elmentem, és 3 hónappal később megműtöttek. Azóta végre megtapasztaltam egy könnyebb ciklust, és most már tudom, mi a különbség.
Palvin mindenkinek azt tanácsolta, ha akár a gyanúja is felmerül az endometriózisnak, vizsgáltassa ki.
A korai diagnózis és kezelés nagyon fontos a hosszútávú szövődmények megelőzéséhez, és most jobban odafigyelek a testemre.
