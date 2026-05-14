Győri Boldizsár átvette az Európánkért díjat

Győri Boldizsár ukrajnai haditudósító – aki munkája miatt nem tudott részt venni a MÚOSZ Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztály Európánkért díjának átadó ünnepségén – csütörtökön átvette a díjat a Sajtóházban. Az oklevél tanúsága szerint „az orosz agresszióról és az ellene vívott ukrajnai honvédő háborúról az európai értékrendet maradéktalanul tükröző helyszíni beszámolóiért, tudósításaiért” részesült az elismerésben. A díj átvételekor a rá jellemző szerénységgel a munkáját elősegítő Népszavának és a haditudósítói tevékenységét felkaroló újságíróknak és az olyan médiumoknak mondott köszönetet, mint lapunk, a 24.hu vagy a Magyar Hang.

Győri Boldizsár riportjai rendszeresen jelennek meg a 24.hu-n. Legutóbb Kátyáról, egy ukrán katonanőről, egy ukrán parancsnoki bunkerről és az orosz hadsereg büszkeségeiről írt.

A díj átvételét követő beszélgetés során Győri elmondta, hogy amint elfoglalta állomáshelyét, azonnal elkezdett ukránul tanulni, mivel még az orosz anyanyelvűek is csak ukránul hajlandóak külföldivel beszélni (angolul pedig jóformán senki sem tud). A haditudósító épp olyan sanyarú körülmények között él, mint maga a lakosság. Télen az 5 fokos lakásban délután 5-től sokszor csak gyertya világít, a gyakori áramkimaradások miatt. Az ország energiaellátó rendszere ugyanis az orosz agresszor álladó drón-támadásainak kereszttüzében áll. A lakosság attól tart, hogy ha elhúzódik a háború, akkor a vízellátó rendszer lesz az orosz inváziós támadások következő stratégiai célpontja.

A legújabb, Kárpátalja ellen irányuló dróntámadásokat kommentálva Győri elmondta: nem zárható ki, hogy a Tisza Párt választási győzelmére való orosz katonai reagálásról van szó. Ukrajna ugyanis egyértelmű örömmel fogadta Magyar Péter és pártja győzelmét. A kétoldalú kapcsolatok alakulását illetően Győri Boldizsár bizakodó és továbbra is arra törekszik, hogy objektíven tájékoztassa a magyar közvéleményt az ukrajnai háborúról, az ország hősies helytállásáról és küzdelméről.

(forrás: muosz.hu)