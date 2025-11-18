A BBC-nek bocsánatot kellett kérnie Katalin hercegnétől

Egy közleményben kért bocsánatot a BBC Katalin hercegnétől, miután a Fegyverszünet napjáról szóló közvetítésük alatt Katalin wales hercegnét Kate Middletonként emlegették. Ahogy írják,

Ezek a hibák az élő közvetítés alatt történtek, elnézést kérünk. A Fegyverszünet napjáról szóló tudósításaink jelentős részében a helyes titulussal emlegettük a hercegnét.

Mint ismeretes, Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-es esküvőjén Erzsébet királynő számos címet adományozott nekik, köztük a Cambridge hercege és hercegnéje címet, ám a Erzsébet királynő 2022-ben bekövetkezett halála után Károly király lépett a trónra, és legidősebb fiát nevezte ki walesi hercegnek, feleségét pedig Wales új hercegnéjévé tette.

A britek minden novemberben tisztelegnek az I. világháborúban elesett katonák előtt, ezt nevezik Remembrance Daynek, azaz Fegyverszünet napjának, ami a háborút lezáró fegyverszüneti egyezmény aláírására, 1918. 11. 11-re utal.