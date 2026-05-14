Mészáros Lőrinchitelezéshitelfelvételközbeszerzés
Gazdaság

Veszélybe kerülhet a NER-cégek fizetőképessége, megszólalt az MBH Bank a kockázatokról

Szajki Bálint / 24.hu
admin K. Kiss Gergely
2026. 05. 14. 16:30
Szajki Bálint / 24.hu
Visszaszorulhatnak azok a vállalkozások, amelyek döntően állami megrendelések hátszelén, nem piaci körülmények között tudtak nagyra növekedni. A közbeszerzések várható felülvizsgálata veszélyeztetheti a leköszönő kormányhoz köthető cégek bevételeit és fizetőképességét. A pénzügyi szektorban elterjedt vélekedés, hogy a Mészáros Lőrinc körének többségi tulajdonában álló MBH Bank vállalati hitelportfoliója jelentős arányban kitett az érintett NER-közeli szereplők felé. A banktól a 24.hu-nak ugyanakkor azt mondták: nem készülnek a vállalati ügyfelek széles körét érintő fizetőképességi romlásra.

Piaci információk szerint az MBH Bank Nyrt. igen jelentős számban és nagy volumenben hitelezett olyan vállalatokat, amelyek a leköszönő Orbán-kormány gazdasági holdudvarához sorolhatók. A bankszektorban sokan úgy tudják, hogy az MBH-nak nem csekély számú NER-közeli ügyfele van, s ezek között nemcsak a „zászlóshajó” építőipari vállalkozások találhatók meg, hanem a paletta lefedi az összes nemzetgazdasági ágazatot, amelyben a politikaközeli cégek az elmúlt időszakban pozíciókat szereztek – állították a 24.hu által megkérdezett kereskedelemi banki, illetve korábbi jegybanki források.

Konkrét lista nem állhat rendelkezésre arról, milyen gazdasági szereplőket hitelezett az MBH, hiszen ez üzleti-, illetve banktitok tárgyát képezi. A piaci információk alapján ugyanakkor a pénzintézeti szektorban nem akad még egy szereplő, amelyik olyan jelentős arányban lenne kitett az érintett vállalati kör irányába, mint hazánk második legnagyobb bankcsoportja.

Sajtóhírek alapján nyomon követhető, hogy az MBH hitelezőként vastagon benne volt ismert NER-es szereplők ügyeleteiben, köztük a Magyar Nemzeti Bank vagyonvesztése miatt immár a Központi Nyomozó Főügyészség által vizsgált Matolcsy-kör ingatlanügyleteiben: a pénzintézet korábban 70 milliárd forintos óriáshitelt nyújtott a Matolcsy György korábbi jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám érdekeltségéhez tartozó Optima Befektetési Zrt.-nek. Majd a szintén Matolcsyhoz köthető Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. egy ugyancsak 70 milliárdos kölcsönhöz jutott a magántőkealapos hátterű SkyGreen Buildings Kft.-n keresztül. Mint arra a Válasz Online felhívta a figyelmet, az MBH Bank áll finanszírozóként szinte az összes nagy NER-hez köthető médiaprojekt, például a TV2, az Index és a Blikk működtetése mögött.

Koszticsák Szilárd / MTI A Matolcsy család tagjai – köztük fia, Matolcsy Ádám – a Sándor-palotában 2019. március 1-jén, amikor az államfő kinevezte Matolcsy Györgyöt a Magyar Nemzeti Bank elnökévé március 4-i hatállyal, hat évig terjedő időtartamra.

A sajtóinformációk azonban nem alkalmasak arra, hogy világos képet nyújtsanak egy bank vállalati hitelállományáról, sem annak minőségéről.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az MBH Bank hitelügyeleteit nézve korrupciógyanú nem merült fel. 

Hol sejtenek kockázatot a bankárok?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Anita: Elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását
Pénzügyi sokkra készülhetnek a magyarok nyártól az „Orbán-rendszer öröksége” miatt
A fideszes politikusokkal turnézó Mága Zoltán minimum 3,3 milliárd forintnyi közpénzt kapott a koncertjeire
Törés a zuglói Fideszben: a dezertáló képviselő nem akart tovább hasznos idióta lenni, riválisa sikeresnek tartja a disznóvágást Jaberrel
Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése alkalmából tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren 2026. május 13-án.
Megjelent az új Magyar Közlöny, ezekben az ügyekben rendelt el vizsgálatot Magyar Péter kormánya
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik