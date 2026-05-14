Veszélybe kerülhet a NER-cégek fizetőképessége, megszólalt az MBH Bank a kockázatokról

Piaci információk szerint az MBH Bank Nyrt. igen jelentős számban és nagy volumenben hitelezett olyan vállalatokat, amelyek a leköszönő Orbán-kormány gazdasági holdudvarához sorolhatók. A bankszektorban sokan úgy tudják, hogy az MBH-nak nem csekély számú NER-közeli ügyfele van, s ezek között nemcsak a „zászlóshajó” építőipari vállalkozások találhatók meg, hanem a paletta lefedi az összes nemzetgazdasági ágazatot, amelyben a politikaközeli cégek az elmúlt időszakban pozíciókat szereztek – állították a 24.hu által megkérdezett kereskedelemi banki, illetve korábbi jegybanki források.

Konkrét lista nem állhat rendelkezésre arról, milyen gazdasági szereplőket hitelezett az MBH, hiszen ez üzleti-, illetve banktitok tárgyát képezi. A piaci információk alapján ugyanakkor a pénzintézeti szektorban nem akad még egy szereplő, amelyik olyan jelentős arányban lenne kitett az érintett vállalati kör irányába, mint hazánk második legnagyobb bankcsoportja.

Sajtóhírek alapján nyomon követhető, hogy az MBH hitelezőként vastagon benne volt ismert NER-es szereplők ügyeleteiben, köztük a Magyar Nemzeti Bank vagyonvesztése miatt immár a Központi Nyomozó Főügyészség által vizsgált Matolcsy-kör ingatlanügyleteiben: a pénzintézet korábban 70 milliárd forintos óriáshitelt nyújtott a Matolcsy György korábbi jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám érdekeltségéhez tartozó Optima Befektetési Zrt.-nek. Majd a szintén Matolcsyhoz köthető Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. egy ugyancsak 70 milliárdos kölcsönhöz jutott a magántőkealapos hátterű SkyGreen Buildings Kft.-n keresztül. Mint arra a Válasz Online felhívta a figyelmet, az MBH Bank áll finanszírozóként szinte az összes nagy NER-hez köthető médiaprojekt, például a TV2, az Index és a Blikk működtetése mögött.

A sajtóinformációk azonban nem alkalmasak arra, hogy világos képet nyújtsanak egy bank vállalati hitelállományáról, sem annak minőségéről.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az MBH Bank hitelügyeleteit nézve korrupciógyanú nem merült fel.

Hol sejtenek kockázatot a bankárok?