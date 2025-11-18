Marad a CSOK plusz a 41 év feletti várandós nőknek

A cél, hogy „a várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák életkorukra tekintet nélkül igényelhessék a CSOK Plusz kölcsönt 2025. december 31-e után is”. A Magyar Közlönyben megjelent módosítás szerint a kedvezményes hitelprogramban olyan házastársak vehetnek részt, akik közül a feleség a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában

a) még nem töltötte be a 41. életévét, vagy

b) betöltötte a 41. életévét, de legalább a 12. hetet betöltött várandóssága fennáll, és ezt igazolják, vagy az általuk történő örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál – a kölcsönkérelmük benyújtását megelőzően, de 2024. január 1. napjánál nem régebben – személyesen előterjesztették a kérelmüket, amit a gyámhatóság által készített jegyzőkönyv vagy kiadott hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolnak.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett rendelet január elsejétől hatályos.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az állami hírtévében azt mondta: a magyar családpolitika lényege, hogy minden élethelyzetben igyekszik segíteni. Ezt erősíti az a döntés, ami lehetővé teszi, hogy a 41 éves kor feletti a várandós nők esetében is elérhető legyen a csok plusz. A program 2024 év elején indult, és eddig közel húszezren vették igénybe. Hozzátette, a programban szerepelt egy átmeneti rendelkezés, ami 2025 végéig tette lehetővé azt, hogy a 41 éves kor feletti várandós nők is igénybe vegyék azt. A mostani módosítással a kormány az átmeneti rendelkezést állandósította, így a jövőben továbbra is élhetnek a program lehetőségeivel az érintettek. A rendelet azon nem változtatott, hogy csak házastársakra vonatkozik.