„A politikai nyomástól való félelem továbbra is áthatja a sportmédiát” – felszólították Szöllősi Györgyöt és az elnökséget a távozásra

A Magyar Sportújságírók Szövetségének több mint ötven tagja bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az MSÚSZ összes elnökségi tagjának felmentését a tisztségéből, derül ki a 24.hu-nak is megküldött közleményből.

Az aláírók indítványukban felszólítják Szöllősi Györgyöt, az MSÚSZ elnökét, mihamarabb, de legkésőbb a szervezet alapszabályában foglalt 60 napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést.

„Az elmúlt években súlyosan sérült a sportújságíró szakma integritása, romlott a sportújságírás megítélése, miközben valódi érdekvédelmet az MSÚSZ nem tanúsított. Elutasítjuk a választási kampány alatt tanúsított politikailag elkötelezett, a szervezet alapszabályba foglalt függetlenségét sértő tevékenységet.

Az elmúlt években tapasztalt politikai nyomástól való félelem az április 12-ei választás eredményének ellenére továbbra is áthatja a sportmédiát.

Jelen közéleti helyzetben az MSÚSZ elnöksége nem tud azoknak a kollégáknak sem a védelmére kelni, akiket a szakma válsága sodort politikailag elkötelezett médiumokhoz” – áll a közleményben, amelyben felidézik azt is, hogy a szövetség központi e-mail-címéről a tagok a Miniszterelnöki Kabinetiroda kérésére április 10-én politikai tartalmú, propagandisztikus levelet kaptak Orbán Viktortól, amely sérti az alapszabályt és összeegyeztethetetlen a benne foglalt célokkal, feladatokkal.

Megjegyezték, hogy az MSÚSZ feladatai közé nem sorolható, politikai állásfoglalás volt a „Petíció a sport jövőjéért” aláírása is a szervezet, ezzel tagjai nevében.

Kifogásolták a szervezet transzparenciáját, mivel az éves pénzügyi beszámolókat nem publikálják a honlapon, az elnökségi ülések jegyzőkönyvei sem nyilvánosak.

A szervezet költségvetése hatalmas mértékben nőtt, amelynek nyomán indultak kétségkívül hasznos ösztöndíjprogramok is. Arányaiban véve azonban kevés volt a tagság és a vele dolgozó sportszervezetek, sportolók életét pozitívan befolyásoló, valódi szakmai és érdekvédelmi tevékenység.

A közlemény szerint a sport a sportújságírók melletti kiállás azonban csak részben, vagy egyáltalán nem valósult meg bizonyos elbocsátások, szerződésbontások kapcsán, és az ellen sem lépett fel a szövetség, hogy a sportszervezetek, sportolói menedzsmentek és újságírók közti nézeteltérések okán olyan is előfordult, hogy teljes szerkesztőségeket tiltottak ki rendezvényekről, bizonyos klubok összes eseményéről.

Tudomásunk van róla, hogy az ösztöndíjak elbírálásánál egyéni érdekek figyelembe vételével döntöttek a pályázati pénzek sorsáról, ahogy hasonló elvek mentén egyes médiumoknál nem lehetett bizonyos sportolókat, sportszakembereket megszólaltatni.

Célunk valódi szakmai alapokon nyugvó érdekvédelmi szervezet működtetése, és e célnak megfelelő elnökség felállítása. Felelősségünk közös. A magyar sportmédiának propaganda helyett függetlenségre, reprezentáció és nemzetközi tisztségek hajszolása helyett valódi érdekvédelemre, átláthatatlanság helyett transzparenciára van szüksége” – áll a közleményben.