Lázár János (Fidesz) – ígéretének megfelelően – benyújtotta A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló javaslatát, amelynek célja, hogy „állami építési beruházások esetében azon gazdasági társaságok és kapcsolt vállalkozásaik, amelyek ezen beruházások tekintetében a közbeszerzési szerződéseket súlyosan megszegik, a jótállási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, azok ne lehessenek fővállalkozók, alvállalkozók, erőforrást biztosító szervezetek”.

Az építés és közlekedésügyi miniszter azt követően lépett, hogy már többször is bírálta a Strabagot, amiért kivitelezőként nem javította ki a megsüllyedt M30-ast. Lázár János szerint törvénymódosítása kiegészítené a kizáró okokat azon gazdasági társaságokkal, amelyek állami építési beruházásoknál súlyos szerződésszegést követtek el.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki: (Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki) »r) maga vagy kapcsolt vállalkozása az elmúlt öt évben uniós értékhatárt elérő állami építési beruházás esetén a korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, különösen ha a jótállás vagy kellékszavatossági jog teljesítése vonatkozásában a szerződésben vagy a felek megállapodásában foglalt határidő eredménytelenül eltelt.«

A módosítást a hatálybalépésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kellene.

Előzőleg Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője viccesnek nevezte Lázár János keménykedését, mondván, a nem teljesítő vállalkozásokat eddig is ki lehetett zárni a közbeszerzésekből.

Facebook-oldalán idézte is a hatályos jogszabályt.

„63. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (…)

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.”

Vitézy Dávid szerint Lázár János módosítása figyelemelterelés. Azt írta: a Strabag nyilvánvaló felelőssége mellett a miniszternek arról is be lehetne számolnia, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megszüntetése és az ő ötlete nyomán a ciklus elején kialakított

teljesen abszurd struktúra, miszerint minisztériumi főosztályok az út- és vasútépítési beruházások megrendelői és irányítói, mennyiben járult hozzá az M30-as autópálya körüli elmúlt években tapasztalható káoszhoz?

Az M30-as autópálya Szikszó felől Miskolc felé vezető oldalán tavaly a 33-as kilométer (Miskolc-észak) és a 41-es kilométer (Szikszó csomópont) közötti szakaszon lezárták. A helyszínen áldatlan állapotok uralkodnak, a forgalom a régi 3-as főútra zúdul. A lezárás oka, hogy az autópályán hiba keletkezett: megcsúszott a töltés, majd egyszerűen leszakadt az út. Bár a lezárás 2024 eleje óta tart, a repedés sokkal régebbi. Lázár János korábban ultimátumot adott az osztrák gyökerű cégnek, hogy október 31-ig javítsa ki az útszakaszt.