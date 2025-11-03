Lázár János törvénymódosítással sózna oda a Strabagnak

Lázár János építés és közlekedésügyi miniszter hétfőn ismét erőseb bírálta a Strabagot azután, hogy a múlt héten bejelentette, hogy október vége után is le lesz zárva az M30-as, mert a korábbi kivitelező, a Strabag a megsüllyedt autópályát nem még nem javította ki. A tárcavezető akkor úgy fogalmazott: „Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag átbaszott bennünket”.

A miniszter hétfőn azt írta a Facebookon:

Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!

Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását. Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk.

Majd mindezzel összefüggésben rátért a Strabagra:

A Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. Az osztrák cég erre ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a Kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út. Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne!

Korábban a miniszter a történtek kapcsán arról is beszélt, hogy tud róla, hogy a Strabag pénzeli a Tisza Pártot, amit a vállalat cáfolt.

A 24.hu februárban írta meg, hogy az M30-as autópálya Szikszó felől Miskolc felé vezető oldalán tavaly a 33-as kilométer (Miskolc-észak) és a 41-es kilométer (Szikszó csomópont) közötti szakaszon lezárták. A helyszínen áldatlan állapotok uralkodnak, a forgalom a régi 3-as főútra zúdul. A lezárás oka, hogy az autópályán hiba keletkezett: megcsúszott a töltés, majd egyszerűen leszakadt az út. Bár a lezárás 2024 eleje óta tart, a repedés sokkal régebbi.

Lázár ezt követően ultimátumot adott az osztrák gyökerű Strabagnak, melynek értelmében, amíg nem javítja ki az M30-as autópályán keletkezett hibát, addig a vállalattal nem írnak alá új szerződést. Akkor arról beszélt, hogy februárban megkezdik a munkálatokat, és október 31-e a határidő a javításra, amelynek 4–5 milliárd forintos költsége a Strabagot terheli.

Nem volt tisztázva ugyanakkor, hogy ki készíttette az előzetes talajvizsgálatokat, a terveket, illetve megfelelő volt-e a kivitelezés. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) annak idején elfogadta a kiviteli terveket, majd jóváhagyta a munkák után a kifizetéseket, így kérdéses, hogy miért a Strabagra húzzák a felelősséget.

Lázár korábban azt javasolta „a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást”. A Strabagnak mindemellett azt is javasolta, hogy sürgősen fejezze be a munkát, tartózkodjon a politikától, és utána húzzanak el ebből az országból. Utóbbi mondat már Lázár törvénymódosítási szándékára is utalhatott.