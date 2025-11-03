Vitézy Dávid: 10 éve szerepel a törvényben az, amivel Lázár János „keménykedik”

Lázár János hétfőn ismét erősen bírálta a Strabagot azután, hogy a múlt héten bejelentette, hogy október vége után is le lesz zárva az M30-as, mert a korábbi kivitelező, a Strabag a megsüllyedt autópályát még nem javította ki. A tárcavezető akkor azt mondta: „Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag átbaszott bennünket”.

Az építési és közlekedési miniszter hétfőn azt írta, hogy „ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit”, és kezdeményezni fogja a közbeszerzési törvény módosítását. „Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – fogalmazott.

Vitézy Dávid budapesti képviselő, korábbi közlekedésügyi államtitkár Lázár „keménykedésére” reagálva azt írta, hogy eddig is szerepelt a vonatkozó törvényben az, hogy a nem teljesítő vállalkozásokat ki lehessen zárni a közbeszerzésekből.

A 2015. évi közbeszerzésekről szóló törvény a következőt írja:

„63. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki *

(…)

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.”

Nem csökkentve a kivitelező nyilvánvaló felelősségét, de lassan arról is be lehetne számolni Lázár miniszternek, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő beszántása és az ő ötlete nyomán a ciklus elején kialakított teljesen abszurd struktúra, miszerint minisztériumi főosztályok az út- és vasútépítési beruházások megrendelői és irányítói, mennyiben járult hozzá az M30-as autópálya körüli elmúlt években tapasztalható káoszhoz?

– tette hozzá Vitézy.