Szentkirályi Alexandra Magyar Péter etikai kódexéről: Mintha a farkas írná meg a pásztorok etikai kódexét

Vasárnap délután posztolt egy videót Facebookon Szentkirályi Alexandra, amelyben a Magyar Péter által javasolt etikai kódexről osztja meg gondolatait.

Magyar Péter arról beszél, hogy el kéne fogadni egy etikai kódexet. Az a Magyar Péter, aki a teljes politikai karrierjét arra építette, hogy otthon, konyhájukban felvette a feleségét egy diktafonnal. Elárulta a saját családját, a barátait, a politikai közösségét. És most ez az ember szeretne elfogadtatni egy általa írt etikai kódexet. Ez nagyjából olyan, mintha egy farkas írná meg a pásztorok etikai kódexét. Ne vicceljünk már!

– mondta a rövid videóban, amelyben két dologra nem tért ki:

Mi volt a Magyar Péter által rögzített felvételeken. Mit is takar pontosan az etikai kódex, amit Magyar Péter javasol.

A hangfelvételen Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter arról beszélt, Rogán Antalék kihúzatták magukat a Schadl-ügy vádirataiból. A Szentkirályi Alexandra által szóvá tett etikai kódex (amelyet többi között azután javasolt Magyar Péter, hogy a megyei lapok egyszerre poszoltak szájába adott idézetekkel és mesterséges intelligencia által generált, róla készült fotókkal) pontjai pedig így néznek ki:

Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat. Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről. Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deepfake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából. Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat. Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot. Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját. Elkötelezzük magunkat a tisztelet kultúrája mellett: nem dehumanizáljuk politikai ellenfeleinket, nem sértjük emberi méltóságukat, és nem alkalmazunk megalázó vagy becsmérlő kifejezéseket. Senkit nem hasonlítunk állatokhoz.

Hiszünk abban, hogy a demokratikus verseny alapja a kölcsönös emberi tisztelet. Tiszteletben tartjuk a választók döntését és kiállunk minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért. Garantáljuk, hogy senkit nem fenyegetünk, zsarolunk, és tiszteletben tartjuk az eltérő politikai nézetű választópolgárok véleményét is. Vállaljuk, hogy kampányforrásainkkal átláthatóan és elszámoltatható módon gazdálkodunk, és nem fogadunk el semmilyen jogtalan előnyt. Nem keverjük össze az állami, kormányzati kommunikációt a pártpolitikai üzenetekkel. Törekszünk a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait. Ugyan gondolhatunk teljesen mást a világról és hazánkról, de minden különbözőségünk ellenére elsősorban magyarok vagyunk.

A jelenségről a legutóbbi Háromharmad adásban is beszélgettek politikai újságíróink.