Szentkirályi Alexandra Magyar Péter etikai kódexéről: Mintha a farkas írná meg a pásztorok etikai kódexét

Vasárnap délután posztolt egy videót Facebookon Szentkirályi Alexandra, amelyben a Magyar Péter által javasolt etikai kódexről osztja meg gondolatait.
Magyar Péter arról beszél, hogy el kéne fogadni egy etikai kódexet. Az a Magyar Péter, aki a teljes politikai karrierjét arra építette, hogy otthon, konyhájukban felvette a feleségét egy diktafonnal. Elárulta a saját családját, a barátait, a politikai közösségét. És most ez az ember szeretne elfogadtatni egy általa írt etikai kódexet. Ez nagyjából olyan, mintha egy farkas írná meg a pásztorok etikai kódexét. Ne vicceljünk már!
– mondta a rövid videóban, amelyben két dologra nem tért ki:
- Mi volt a Magyar Péter által rögzített felvételeken.
- Mit is takar pontosan az etikai kódex, amit Magyar Péter javasol.
A hangfelvételen Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter arról beszélt, Rogán Antalék kihúzatták magukat a Schadl-ügy vádirataiból. A Szentkirályi Alexandra által szóvá tett etikai kódex (amelyet többi között azután javasolt Magyar Péter, hogy a megyei lapok egyszerre poszoltak szájába adott idézetekkel és mesterséges intelligencia által generált, róla készült fotókkal) pontjai pedig így néznek ki:
- Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat.
- Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről.
- Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deepfake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából.
- Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat.
- Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot.
- Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját.
- Elkötelezzük magunkat a tisztelet kultúrája mellett: nem dehumanizáljuk politikai ellenfeleinket, nem sértjük emberi méltóságukat, és nem alkalmazunk megalázó vagy becsmérlő kifejezéseket. Senkit nem hasonlítunk állatokhoz.
Hiszünk abban, hogy a demokratikus verseny alapja a kölcsönös emberi tisztelet.
- Tiszteletben tartjuk a választók döntését és kiállunk minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért. Garantáljuk, hogy senkit nem fenyegetünk, zsarolunk, és tiszteletben tartjuk az eltérő politikai nézetű választópolgárok véleményét is.
- Vállaljuk, hogy kampányforrásainkkal átláthatóan és elszámoltatható módon gazdálkodunk, és nem fogadunk el semmilyen jogtalan előnyt.
- Nem keverjük össze az állami, kormányzati kommunikációt a pártpolitikai üzenetekkel.
- Törekszünk a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait.
- Ugyan gondolhatunk teljesen mást a világról és hazánkról, de minden különbözőségünk ellenére elsősorban magyarok vagyunk.
