Ki jött ki jobban a Sziget-ügyből, és szintet léptek-e az MI-videók?

Bánszegi Rebeka, Nagy Gergely Miklós és Pető Péter a Háromharmadban, amelyben átbeszélik, hogy a Sziget Fesztivál-ügynek lett-e a politikai nyertese, és hogy a fővárosi közgyűlésben a segíteni akarók bénázása zajlott-e, vagy csak ez a demokrácia normális menete. Az adás második felében pedig szó esik arról, hogy a legújabb mesterséges intelligencia felhasználásával készült Magyar Péter-videók szintlépést jelentenek-e a politikai manipulációban, vagy ezek kódolva vannak a technológiában.
